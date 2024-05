Bénin/renforcement des capacités des communes : Le Ministre Raphaël Akotègnon effectue une tournée dans l’Atacora et la Donga

Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) Raphaël Akotègnon a effectué, la semaine écoulée, une descente dans le septentrion. L’objectif principal de cette tournée ministérielle dans les départements de l’Alibori et de la Donga consiste à renforcer et rendre plus dynamique les capacités des élus communaux dans plusieurs domaines précis.

Par Dieudonné AWELE

Une délégation du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale s’est rendue en milieu de semaine écoulée dans le nord du Bénin. Plusieurs étapes ont marqué cette visite ministérielle conduite en personne par le Ministre Raphaël Akotègnon. Dans le département de l’Atacora, l’autorité ministérielle s’est entretenue, le 16 mai 2024, avec les élus communaux, le personnel administratif et technique des communes de Natitingou, de Toukoutouna et de Boukounbé. Au cours de ces assises plusieurs sujets ayant trait aux performances réalisées par l’ensemble des communes du Département de la Donga, sur la période post réforme structurelle du secteur de la décentralisation, relatives à tous les aspects de la gestion et à la situation sécuritaire dans le Département de la Donga.ont été débattus. Il a été aussi question d’identifier les facteurs éventuels les plus significatifs de contre-performance et le cas échéant et d’y trouver ensemble les moyens de remédiassions dans le but ultime de rassurer les populations à la base et de leur offrir les conditions optimales de vie.

Dans la journée du vendredi 17 mai 2024, le même exercice a été fait dans le département de la Donga où les communes de Djougou et de Copargo ont accueilli la délégation ministérielle. Les échanges ont été aussi fructueux entre le Ministre Raphaël Akotègnon et l’ensemble des autorités communales et le personnel administratif et technique présents. La mobilisation des ressources pouvant améliorer les performances des communes et les dispositifs sécuritaires devant rassurer la quiétude des populations étaient également au chapitre des débats. Cette tournée ministérielle a permis aux uns et aux autres de mieux appréhender les nouvelles dispositions à prendre pour améliorer la gouvernance locale sur tous les plans.

Déjà dans son allocation, le Ministre Raphaël Akotègnon a salué la disponibilité de ses administrés et collaborateurs pour la réussite effective de la mission que le Président de la République Patrice Talon a assignée au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. « A cet effet, je vous réitère avec beaucoup de solennité, à vous tous ici dans cette salle, toute ma reconnaissance pour avoir accepté, du fait de votre participation aux échanges de ce jour, contribuer à l’amélioration de la gouvernance de nos communes aux fins de maintenir le cap du développement du Bénin impulsé depuis avril 2016 par le Président de la République, Monsieur Patrice TALON » a souligné le Ministre Raphaël Akotègnon avant d’ajouter : «Après déjà deux (02) ans d’opérationnalisation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, Il nous ait apparu indiqué d’aller à la rencontre des principaux acteurs que vous êtes afin d’ausculter avec vous, les mutations subséquentes induites et les éventuels défis qui persisteraient. Dans ce cadre, et à juste titre d’ailleurs, comme cela transparaissait clairement dans l’adresse du Chef de l’Etat à la Nation en décembre 2022, chacune de nos communes doivent se considérer comme étant en compétition avec les autres et à s’employer à faire en sorte que la dynamique de développement observée au niveau national, se manifeste aussi au niveau communal »

Dans son intervention, le maire de Djougou Yaya Idrissou a manifesté tout son attachement envers le Ministre Raphaël Akotègnon pour les efforts qu’il déploie quotidiennement pour le renforcement des capacités des communes, le développement des entités décentralisées et les mesures prises pour les rendre plus performantes.