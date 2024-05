Commerce sous régional: Le Nord du Nigéria connecté directement au port de Cotonou

Les opérateurs économiques de l’Etat de Kebbi au Nigéria, frontalier à la commune de Segbana, qui désirent mener leurs activités au Bénin peuvent transiter leurs marchandises directement par le Port autonome de Cotonou. C’est l’une des décisions prises mardi 22 mai 2024 au terme d’une réunion interministérielle de haut qui a réuni les autorités béninoises et nigérianes.

Renforcer les interactions sociales et économiques et élargir les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria, c’est l’objectif d’une réunion interministérielle de haut niveau tenue mardi 22 mai 2024 au poste des douanes de Sègbana. Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a conduit la délégation béninoise composée de Shegun Adjadi Bakari, ministre des affaires étrangères, du député Issa Salifou, de la directrice générale des douanes béninoises, Hassan Adidjatou Zanouvi, du directeur général du Port autonome de Cotonou (PAC), et des cadres techniques. Côté nigérian, on retrouve Yusuf Maitama Tuggar, ministre des affaires étrangères, Nasir Idris, gouverneur de l’Etat de Kebbi, Bashir Adewale Adeniyi, contrôleur général des douanes, des représentants du ministère nigérian des finances, de cadres techniques et des opérateurs économiques nigérians.

Au terme des échanges fructueux et enrichissants, plusieurs décisions ont été prises. Les deux parties ont décidé d’informer le jour même de la rencontre, les opérateurs économiques qu’en parallèle des travaux du comité conjoint, ils pouvaient déjà débuter leurs opérations commerciales via le port de Cotonou. Les deux parties ont également convenu de créer un comité conjoint bipartite pour rendre rapidement opérationnel le poste-frontière entre Segbana au Bénin, Tsamiya et Anguwar Sule Wara au Nigéria, en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays via le port de Cotonou ; et de réactiver la commission mixte permanente entre le Bénin et le Nigéria pour discuter périodiquement des sujets communs aux deux pays et travailler à résoudre les différends communautaires entre les pays. La prochaine session de la commission selon le compte rendu de la séance, se tiendra mi-juin prochain.

