Supposée présence de légionnaires au Bénin: Une invention, selon le gouvernement

Le gouvernement ne se reconnait pas dans les déclarations de l’activiste Kèmy Séba au sujet d’une supposée présence de légionnaires de l’armée française au Bénin. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement l’a fait savoir, ce mercredi 22 mai, au cours d’une sortie médiatique.

« Elle fait rire cette accusation de cet activiste ». Cette déclaration de Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, au sujet de la déclaration de Kèmy Séba faisant état d’une présence de légionnaires français sur le territoire béninois confirme la fausseté et la vacuité de cette allégation. A son avis, le concerné est coutumier du fait puisqu’il s’est inscrit dans une « campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin ».

Pour preuve, ce n’est pas la première fois qu’il évoque des faits fabriqués de toutes pièces dans le but de « provoquer des troubles », selon le porte-parole du gouvernement. Comme par hasard, cette déclaration de l’activiste depuis Niamey au Niger, un pays avec lequel le Bénin a quelques malentendus actuellement, intervient juste au lendemain de la démonstration par le gouvernement béninois de l’inexistence sur le territoire national d’une base militaire française, comme l’affirmait le premier ministre nigérien.

Mais les autorités béninoises semblent connaître les tenants et les aboutissants des agissements de l’activiste ainsi que sa stratégie. « Les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier un certain nationalisme ou panafricanisme sont sans fondement aucun, s’agissant du Bénin. Chaque fois que nous l’avons mis en face de ses mensonges en démontrant que ses accusations étaient infondées et farfelues, d’autres apparaissent », informe Wilfried Léandre Houngbédji qui indique à Kèmy Séba la bonne voie du nationalisme et du panafricanisme. « S’il a envie d’être un panafricaniste digne du nom, ce n’est pas de cette manière que cela se fait », lui conseille-t-il. De toutes les manières, le porte-parole du gouvernement rassure que « le gouvernement a renforcé notre pays en toutes ses composantes y compris au plan de la sécurité. Le nationalisme devrait d’abord se nourrir du patriotisme ».

En matière de panafricanisme, le président de la République a déjà démontré toute sa conviction, à en croire le porte-parole. Car, le Bénin reste le seul pays à exempter les ressortissants de tous les pays africains de visa.

S’agissant de nationalisme, Patrice Talon est aussi actif. En témoigne l’érection de monuments symboliques en mémoire des résistants et héros qui ont défendu la terre de leurs aïeux.

Il faut rappeler que lors d’une sortie médiatique depuis le Niger, l’activiste Kèmy Séba avait argué de la présence de légionnaires français au Bénin. «L’armée française a engagé des légionnaires, noirs de peau, qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu’ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l’ennemi, c’étaient des pays qui, comme par hasard, s’opposaient à l’influence française. Des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina Faso », déclarait-il. Ce qui n’est pas vrai, selon la démonstration du porte-parole du gouvernement.

Par Joël C. TOKPONOU

La Nation