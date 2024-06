UBA BENIN MARQUE D’UNE PIERRE BLANCHE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’AFRIQUE

UBA Bénin a commémoré la Journée de l’Afrique cette année avec une cérémonie dynamique organisée à son siège social et dans ses agences à l’intérieur à travers le pays. Cette célébration anticipée qui a eu lieu le Vendredi 24 Mai s’est tenue dans le contexte du 75e anniversaire du groupe UBA. La banque a saisi l’opportunité de la Journée de l’Afrique pour célébrer l’unité du continent dans la diversité et mettre en évidence son riche potentiel culturel et économique.

A l’occasion, les agents et l’ensemble du personnel de la banque ont mis en valeur le riche patrimoine culturel de l’Afrique à travers leur habillement. Ils ont révélé toute la beauté des tenues africaines, représentant fièrement leurs origines, tribus et groupes ethniques.

M. Charles Koné, Directeur Général de UBA Bénin a souligné l’importance de cette célébration à laquelle l’ensemble des filiales du Groupe UBA accorde une attention toute particulière. « Nous célébrons la Journée de l’Afrique pour promouvoir l’unité, le respect mutuel et la fierté de ce que nous sommes en tant que peuple et organisation panafricaine de portée mondiale » a-t-il fait observer.

Diverses activités ont meublé cette célébration sur l’ensemble du réseau d’agences de UBA Bénin. Une décoration aux couleurs et tons de l’Afrique pour ravir les clients en agence. L’apothéose a été cette soirée de distinction des meilleurs habillements. Un concours organisé à l’intention des membres du personnel récompensait ainsi les mieux habillés de la Journée de l’Afrique avec à la clé une récompense financière.

Un autre challenge est actuellement en cours sur les pages officielles de UBA Bénin sur Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter). Dénommé « Africa Challenge », il invite les internautes à poster sur leur profil une photo d’eux mettant en valeur les tenues traditionnelles africaines. Les meilleures photos créatives avec le plus d’engagement remporteront les gains de la partie. Le challenge court jusqu’au 10 juin.

Sur les réseaux sociaux de la banque, la Direction du Marketing et de la communication a entrepris de partager des bouts de séquences d’histoire sur le Bénin et ses sites touristiques. Il est également prévu un clin d’œil à la gastronomie et la culture du Bénin en particulier et celle de l’Afrique en général.

UBA demeure attaché à sa vision de banque pour l’Afrique de portée mondiale en proposant une gamme de produits et services innovants qui valorise les opportunités africaines. Les services de transfert de fonds transfrontaliers de la banque, tels qu’Africash et UBA Connect, offrent aussi un soutien efficace aux commerçants et aux particuliers qui déplacent des biens et des services à travers le continent.

A propos du Groupe UBA

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.

A propos de UBA BéninUBA Bénin est la filiale Béninoise de UBA Plc. Elle dispose de 16 agences réparties dans 7 localités du Bénin et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.