UBA reçoit le prix de meilleure banque régionale en Afrique de l’ouest 2024

La banque globale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a été désignée meilleure banque régionale de l’Afrique de l’Ouest lors de la prestigieuse cérémonie des African Banker Awards 2024.

La cérémonie annuelle des African Banker Awards, organisée par le magazine African Banker, s’est déroulée mardi à l’hôtel JW Marriott de Nairobi, au Kenya, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

La cérémonie a vu la participation de plus de 300 personnalités du monde bancaire et financier du continent. Le fait que UBA ait été reconnue comme la meilleure banque régionale d’Afrique de l’Ouest constitue une étape importante, d’autant plus que la banque célèbre ses 75 ans d’existence, en tenant ses promesses et en consolidant son héritage en tant que banque de premier plan pour l’Afrique.

En recevant les prix au nom de la banque, la directrice générale de UBA Kenya, Mme Mary Mulili, a rappelé l’importance de cette récompense dans le cadre de l’engagement de la banque vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires.

« Nous sommes honorés d’être considérés comme la meilleure banque régionale d’Afrique de l’Ouest. Ce prix témoigne du travail acharné, du dévouement et de l’innovation de toute l’équipe de UBA. Il traduit notre engagement en faveur de l’excellence et notre volonté inébranlable d’apporter de la valeur à nos clients. Pour notre présence internationale, ce prix renforce la position de l’UBA en tant qu’institution financière mondiale de premier plan, dotée d’une connaissance approfondie du marché africain et d’un solide réseau international” a-t-elle

Et la DG de UBA Kenya d’ajouter: « ce prix met également en évidence notre capacité à servir de pont entre l’Afrique et le monde, en fournissant des solutions financières transparentes qui stimulent la croissance et la prospérité. Alors que nous célébrons les 75 ans de l’UBA, nous restons déterminés à inspirer l’innovation, la croissance et l’excellence. Ce prix n’est pas seulement une reconnaissance de nos réalisations passées, mais une motivation pour continuer à viser la grandeur dans les années à venir ».

Dans son discours, Omar Ben Yedder, président du jury, a souligné que les banques et les institutions financières traversent une période de transition importante et jouent un rôle primordial dans le financement de la croissance, en particulier avec le retrait des banques internationales du continent.

« Nous voyons se former une coalition d’IFD qui devront procéder à des augmentations de capital considérables pour combler les lacunes en matière d’infrastructures, de commerce, de climat et de financement des PME. Nous assistons également à de nouvelles réformes et à de nouvelles exigences en matière de capital pour les banques. Cela conduira à des banques plus grandes et nous avons vu comment des banques comme UBA jouent un rôle dans le financement de grands conglomérats et de grands projets d’infrastructure, ce qui était inimaginable il y a vingt ans”, a-t-il déclaré.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.