Journée mondiale de l’environnement : MTN met 7500 plants en terre à Pahou

Hier, mercredi 5 juin 2024, la Communauté internationale a célébré la Journée mondiale de l’environnement. Au Bénin, le 1er réseau de téléphonie mobile, MTN Bénin, a saisi l’occasion pour mettre 7500 plants en terre, à la forêt classée de Pahou, commune de Ouidah.

De 2500 l’année dernière, MTN Bénin triple le nombre de plants mis en terre à la forêt classée de Pahou, à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l’environnement. A la tête des MTN’ers, la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, et le Directeur de la Fondation MTN, Philippe Goabga, ont mis en terre 5000 plants d’acacia dans la forêt classée de Pahou. 2500 plants de palétuvier sont ensuite confiés aux associations de femmes pour être mis en terre dans les mangroves du village lacustre de Djègbamè, toujours dans la commune de Ouidah. Pour l’occasion, le maire de Ouidah, Christian Houétchénou, s’est déplacé en personne pour soutenir l’engagent de l’entreprise citoyenne MTN Bénin pour la préservation de la biodiversité.

Dans son allocution, Philippe Goabga, Directeur de la Fondation MTN, a laissé entendre que MTN est une entreprise citoyenne complètement en phase avec les défis et réalités de l’environnement. « L’un des sujets majeurs aujourd’hui, c’est vraiment la protection de l’environnement. Le changement climatique fait des ravages partout et les pays les plus vulnérables sont les pays les moins avancés. En tant que MTN, nous voulons faire notre part, nous voulons contribuer à restaurer le couvert végétal, à restaurer nos forêts », a-t-il soutenu. Occasion pour Philippe Goabga de rassurer que les plants mis en terre l’année dernière se portent excellemment bien. « Ils ont bien grandi parce que nous ne nous sommes pas contentés de les planter. Nous avons également confié la gestion de ces plants à une association qui s’en est vraiment très bien occupé ».

Rappelant le thème de la Journée mondiale de l’environnement, édition 2024 : « La restauration de nos terres, la lutte contre la désertification », la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, a souligné que l’environnement fait partie des sujets les plus importants aujourd’hui. « La terre est importante, c’est elle qui nous nourrit, c’est sur elle que nous vivons, c’est elle qui prend soin de nous. La restauration des terres est très importante pour nous. C’est un défi qui est critique pour l’ensemble de la planète. MTN, en tant qu’entreprise citoyenne, fait partie de la solution. Cette année, nous plantons 7500 plants. Nous triplons le nombre de plants que nous avons mis en terre l’année dernière. Cela fait partie de notre stratégie ESG (Environnement, Social et Gouvernance) », a laissé entendre Uche Ofodile.

Aux dires du maire de la commune de Ouidah, Christian Houétchénou, la forêt classée de Pahou, ce précieux poumon vert, est un héritage qui doit être préservé pour les générations futures. « En plantant ces arbres, nous contribuons à la conservation de cet écosystème vital mais nous participons également à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la biodiversité et l’amélioration de la qualité de l’air que nous respirons. C’est donc pour cela que je voudrais dire à Madame la Directrice générale de Mtn Bénin et à tous ses collaborateurs un grand merci. Merci beaucoup. Planter un arbre est un acte de foi en l’avenir », a renchéri le maire de Ouidah.

Historique de la forêt classée de Pahou

Remerciant MTN pour son engagement, le capitaine des eaux, forêt et chasse Ibrahim Djabarou a expliqué que c’est le 18 avril 1940 que le site est reconnu forêt classée de Pahou. C’est donc un héritage colonial qui fait environ 765 hectares. Les travaux d’aménagement ont démarré depuis 1986 avec la mise en place des implantations d’acacia afin de satisfaire les besoins d’énergie et de bois dans le sud du Bénin.

Marius Adanzounon, directeur expérience client : « planter un arbre, c’est planter une vie »

« Nous sommes ici aujourd’hui pour planter. C’est la Journée internationale de l’environnement et il était important pour nous de marquer cette journée par cette activité. L’année dernière déjà, nous y étions avec 2500 plants et cette année, nous sommes revenus avec 7500 plants. C’est important dans le contexte actuel où on parle de réchauffement climatique. Il est important que nous puissions poser des actes concrets pour améliorer la situation. Particulièrement, c’est une activité que j’affectionne beaucoup parce que pour moi, planter un arbre, c’est planter une vie et je suis fier de contribuer à cette cause. C’est une manière de nous assurer que nous léguons un monde meilleur aux générations futures ».

Matin Libre