15ième circonscription électorale/Reddition de comptes : Le Ministre Raphaël Akotègnon parle des prouesses du Président Patrice Talon

Une délégation ministérielle conduite par le Ministre Abdoulaye Bio Tchané appuyée par des députés du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste-le Renouveau et autres membres influents des formations politiques de la mouvance présidentielle étaient dans la journée du mercredi 05 juin 2024 dans la quinzième circonscription électorale. Objectif : Rendre compte des huit (08) années de gestion du régime de la Rupture au pouvoir depuis avril 2016. Une occasion pour Raphaël Akotègnon, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), de faire un bref résumé des actions exécutées par le gouvernement et saluer les prouesses du Chef de la Marina.

Par Dieudonné AWELE

Huit (08) ans de gestion du pouvoir d’Etat et le constat est fait. Des projets impressionnants réalisés un peu partout sur toute l’étendue du territoire béninois. Pour le compte de la quinzième circonscription, les actions sont perceptibles. En tout cas, devant les membres de la tournée gouvernementale délégués pour la reddition des comptes, les députés et membres de la mouvance présidentielle sans oublier les citoyens de la zone ayant fait massivement le déplacement dans l’enceinte du marché moderne de PK3, le Ministre Raphaël Akotègnon a manifesté toute sa gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat qui en 08 années de gestion a pu réaliser de nombreux projets édifiants et inédits. A l’en croire, le Président de la République Patrice Talon a, depuis son élection à la magistrature suprême en 2016, mis le Bénin sur les rails de développement. Suivant le résumé fait par le Ministre Akotègnon sur les réalisations à l’actif du Chef de chantre de la Rupture se pointe au chapitre la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l’impunité, les reformes administratives, la construction des infrastructures sociocommunautaires et l’amélioration des conditions de vie et travail des béninois sans oublier la transparence dans l’organisation des concours dans l’administration publique et la création d’emploi. Une série d’actions visibles et perceptibles réalisées par les Programmes d’Action du Gouvernement (PAG) I et II pour le compte de la quinzième circonscription électorale ont été énumérées par le Ministre Raphaël Akotègnon de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo aussi présent à cette séance de reddition des comptes, a dans son speech revenu sur les grandes actions mises en œuvre par le régime Talon dans la capitale économique du bénin. Dans un développement beaucoup plus exhaustif, la Ministre Véronique Tognifodé a fait remarquer les grands axes mis en œuvre secteur par secteur par le Président Patrice Talon.