Conformément aux dispositions réglementaires : Les émetteurs de monnaie électronique créent leur Association (Serge Soglo de Mtn Momo élu Président)

L’Association professionnelle des établissements de paiement et émetteurs de monnaie électronique a tenu, vendredi 7 juin 2024 à Cotonou, sa première Assemblée générale constitutive. Assemblée à l’issue de laquelle, le Directeur général de Mtn Mobile Money, Serge Soglo a été élu à la tête d’un Bureau de trois membres.

Une première ! Conformément aux dispositions de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) et de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa), une Association professionnelle qui réunit en son sein des spécialistes du domaine de l’émission de la monnaie électronique voit le jour au Bénin. En prélude à sa mise en place, le Directeur général de Mtn Mobile Money, Serge Soglo, après avoir remercié les établissements de monnaie électronique ayant travaillé la main dans la main depuis plusieurs mois, pour la tenue de cette Assemblée générale, a indiqué que comme cela se fait dans d’autres secteurs, c’est une instruction de la Banque centrale qui, à l’entendre, est à respecter en tant que professionnels et comme cela se fait dans d’autres secteurs. S’ils sont trois au Bénin en dehors des acteurs bancaires à détenir la licence d’émetteurs électroniques, Serge Soglo estime que l’initiative va également leur permettre de pouvoir s’asseoir pour réfléchir ensemble quant aux problématiques clés qui minent le secteur sans oublier de discuter de comment relever les défis les plus importants du secteur pas seulement individuellement mais collectivement.

« C’est pourquoi, il faut se donner la main pour l’évolution du secteur. L’importance qu’il a sur l’économie, quand on regarde le nombre de millions de béninois qui aujourd’hui utilisent ces services pour que le Bénin soit aujourd’hui le meilleur élève dans le domaine de l’inclusion financière », a-t-il évoqué tout en remerciant le Directeur du Secteur financier, devant qui cette constitution se déroule.

En prenant la parole, ce dernier a laissé entendre qu’aujourd’hui, ils ne célèbrent pas seulement la naissance d’une association, mais l’avènement d’une nouvelle ère pour les paiements électroniques et la monnaie électronique dans le pays. « Aujourd’hui, ce silence est brisé. L’Association Professionnelle des Établissements de Paiement et Émetteurs de Monnaie Électronique est née ! Cette association est votre voix, votre force et votre plateforme.

C’est l’occasion d’unir vos forces pour façonner l’avenir de notre secteur, promouvoir la règlementation en conformité avec la bonne gouvernance, favoriser l’inclusion financière et l’accès aux services financiers pour tous, afin que personne ne soit laissée pour compte dans l’ère numérique, stimuler l’innovation et la sécurité des transactions, éduquer et sensibiliser le public aux avantages des paiements électroniques, favoriser le dialogue et la collaboration pour que nos voix soient entendues et nos actions concertées et soutenir le développement du secteur par des mesures incitatives concrètes telles que les subventions de toute nature, l’organisation de formations, la participation à des ateliers et missions nationaux et internationaux. Chers amis financiers, je suis convaincu que votre engagement, votre expertise et votre esprit de collaboration nous permettront de surmonter tous les obstacles. Je reste confiant que l’énergie et le talent présents dans cette salle nous permettront de réaliser des choses extraordinaires.

En tant que Directeur Général du Secteur Financier, je vous réaffirme que vous n’êtes pas seuls dans cette aventure. Nous sommes vos partenaires dans cette quête constante d’innovation. Nous vous accompagnerons et vous soutiendrons à chaque étape. Alors, n’ayez aucun doute : le succès est à votre portée. », a évoqué Adam Dendé Affo. Après les allocutions, les participants se sont retirés pour passer à la mise en place du Bureau de l’Association. Mise en place à l’issue de laquelle, Serge Soglo a été élu Président avec pour Vice-Président Alexis Aïcheou de Moov Money et Ibrahim Dan Karami de Id Money comme Secrétaire aux Affaires administratives et financières.