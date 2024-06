Reddition de compte dans la quinzième électorale : Le maire fait toucher de doigt aux populations les réalisations du Président Talon

La ville de Cotonou a largement bénéficié des retombées des Programmes d’Action du Gouvernement (PAG) I et II. Le maire de la capitale économique du Bénin, Luc Sètondji Atrolpo l’a fait savoir ce mercredi 05 juin 2024, lors de la reddition de compte qui eu lieu dans l’enceinte du marché moderne de PK3 dans la quinzième circonscription électorale. Il se dit fier des prouesses réalisées par le Président Patrice Talon au cours de ces huit (08) dernières années pour le bien-être des populations et pour un avenir beaucoup plus radieux.

Par Dieudonné AWELE

Huit années viennAent de couler. Et la ville de Cotonou peut sans doute se faire compter parmi les capitales les plus attrayantes de la sous-région et du reste de la planète terre. Ceci grâce à l’homme qui dirige le Bénin depuis avril 2016. Un Président pas comme les autres. Il revient au maire de Cotonou de mieux caricaturer cet homme d’Etat qui répond au nom de Patrice Talon : « Avec la vision de développement atypique, la méthode et le style de travail singuliers, la rigueur et la détermination de Son Excellence Monsieur Patrice TALON, la 15ème circonscription électorale retrouve et de façon remarquable, ses lettres de noblesse.» De la vision à la concrétisation des rêves, l’actuel locataire de la Marina a ainsi joint l’acte à la parole. Pour le maire Luc Sètondji Atrokpo, cette tournée gouvernement qui consiste à faire la reddition de compte permettra aux populations de mieux appréhender les actions d’intérêt public exécutées par le gouvernement du Chef de l’Etat lors de son premier quinquennat et aussi celles de son deuxième quinquennat encore en cours.

Et pour faire toucher du doigt ces réalisations hors-paires, Luc Atrokpo les énumère en quelques point. Il commence au prime abord par la Société d’Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) et la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), démarreront bientôt à Cotonou. Sur ce chapitre plusieurs réalisations ont été faites. Il s’agit en autres : des travaux de rénovation/réhabilitation et création de feux tricolores ; des travaux de maintenance/correction des voies pavées et bitumées hors asphaltage ; des travaux de réhabilitation du réseau d’éclairage public ; l’acquisition et la pose de nouveaux lampadaires solaires et réhabilitation des anciens ; l’élaboration de plan d’entretien des infrastructures de la commune ; la construction de gares routières et parkings ; la construction de la fourrière Municipale ; la construction des bureaux d’arrondissements ; la construction de terrains de jeux modernes ; la construction de marchés secondaires ; et la Construction de toilettes modernes. Le maire Luc Atrokpo est revenu sur de nombreuses autres réalisations perceptibles à Cotonou inscrites dans les PAG I et II. Mais Cotonou n’est pas la seule localité bénéficiaire des actions du gouvernement de Patrice Talon. La Ministre Véronique Tognifodé est revenue largement sur les nombreux projets mis en exécution par le Chef de l’Etat dans tous les secteurs socioéconomiques. Il faut noter que le Ministre Abdoulaye Bio Tchané, le Président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou, le Ministre Raphaël Akotègnon, le Président du parti l’Union Progressiste-le Renouveau, des députés et élus communaux et locaux des formations politiques de la mouvance présidentielle étaient présents à cette séance de reddition de compte dans la quinzième circonscription électorale sans oublier les populations qui massivement effectué le déplacement.