Tournée du Maire de Cotonou et Président de l’ANCB -en Europe : Plusieurs retombées au profits des communes du Bénin

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, a effectué une tournée d’environ trois semaines dans plusieurs pays d’Europe où il a non seulement échangé avec ses homologues et autres partenaires de l’Hexagone, mais aussi et surtout les convaincre à investir davantage dans les projets de développement au niveau local en République du Bénin. Les nouvelles sont bonnes et édifiantes.

Par Dieudonné AWELE

Dans l’optique de trouver des financements pour le développement des collectivités locales, le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin ne cesse de multiplier des initiatives. Avec abnégation et dextérité, le maire Luc Atrokpo s’est ainsi assigné la lourde et noble mission, laquelle d’œuvrer pour une meilleure amélioration des conditions de vie des populations à la base à travers des projets de développement des communes du Bénin. Et c’est précisément dans cette vision que l’infatigable le patron de l’ANCB a une fois encore pris son bâton de pèlerin pour parcourir plusieurs pays d’Europe. D’Italie en Belgique en passant par la Suisse et la France, le maire Luc Atrokpo a rencontré de nombreux partenaires à qui il a soumis ses projets d’avenir au profit de l’ensemble des communes. Il a plaidé auprès des bailleurs pour la mobilisation des ressources additionnelles en vue du financement des projets phares pouvant donner un aspect plus radieux aux collectivités territoriale.

Des promesses et engagements fermes

De Naples en Italie à Bruxelles en Belgique en passant par Lausanne en Suisse et Paris en France, le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin a pu convaincre les partenaires. Ceux-ci n’ont pas hésité à manifester toutes leurs déterminations à accompagner financièrement toutes les 77 communes du Bénin. Des promesses fermes ont été ainsi faites au maire Luc Sètondji Atrokpo pour la concrétisation de son rêve qui consiste à rendre plus visibles et rayonnantes les collectivités décentralisées.

En Italie, le 15 mai 2024, une Séance de travail a eu lieu entre Luc Sètondji Atrokpo, Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin et son homologue de l’Association Nationale des Communes d’Italie (ANCI) Campania. Lors de leurs échanges les deux Présidents de faîtière des communes réitèrent leurs engagements réciproques au profit de la coopération décentralisée entre les deux pays à travers : l’organisation dans les tout prochains mois, d’un forum économique, sportif et socioculturel entre les communes du Bénin et celles d’Italie, des jumelages entre les communes béninoises et italiennes.

De même, une promesse de dix modules de trois classes, des espaces multimédias équipés de 100 ordinateurs, un Forum économique, culturel et sportif des Communes béninoises a été faite au Président de l’ANCB. Et aussi, en partageant la vision du maire Luc Atrokpo, le Préfet de Naples et Président de l’Association des Communes d’Italie (ANCI Campania) a promis la mise en place d’un programme pour appuyer les 77 communes dans l’atteinte des ODD. « Les questions de santé, d’éducation, de technologie et de promotion des activités génératrices de revenu, sans oublier les échanges culturels, sportifs et scientifiques prévus dans le cadre de ce partenariat conduisent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, priorité de l’ANCB avant l’échéance de 2030 » a confié le Président de l’ANCB lors de la séance

Bonnes nouvelles pour les communes Béninoises

Le vendredi 24 mai 2024 s’est tenue la réunion du Bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Au cours de cette rencontre à laquelle le Président de l’ANCB a pris part, le financement de cinq projets dont deux au profit des communes du Bénin a été validé. Il ‘sagit d’une part de la Communauté de Communes du Zou (CCZ) qui a obtenu un financement de l’AIMF pour la réalisation d’un projet dans le secteur Eau et d’autre part de la commune de Ouidah qui a également bénéficié d’un financement pour la mise en œuvre d’un projet culturel. Le Bureau de l’AIMF a par ailleurs salué les Autorités béninoises et a reconnu les mérites de Cotonou et son Maire Luc Sètondji ATROKPO pour la qualité de l’organisation du 43è Congrès de l’AIMF tenu en octobre 2023 à Cotonou. Le Président de l’ANCB Luc Sètondji ATROKPO a quant à lui félicite tous les Maires qui participent au Congrès notamment le Président de la CCZ Auguste AÏHUNHIN et le Maire de Ouidah Christian HOUÉTCHÉNOU pour les financements obtenus

Le lundi 27 mai 2024 le Maire de Cotonou et la Conseillère spéciale et Stratégies Territoriales se sont entretenus à Paris au Cabinet du Ministre délégué français chargé des Collectivités Territoriales et de la Ruralité. Au cours de ce tête-à-tête, Olga JOHNSON a apprécié la vision du Maire Luc Sètondji ATROKPO et le « merveilleux travail de développement économique, touristique et infrastructurel en cours à Cotonou ». Les échanges ont surtout porté sur les questions de coopération décentralisée entre les communes béninoises et françaises notamment dans le domaine du sport, de la culture, de l’attractivité territoriale, de l’économie locale, et de la mobilisation des ressources pour financer la réalisation des Objectifs de Développement Durable

Après sa participation au 44è Congrès de l’AIMF à Lausanne en Suisse. Luc Sètondji ATROKPO Maire de Cotonou et Président de l’ANCB s’est rendu au Salon des Maires d’île de France à Paris, aux côtés de Anne HIDALGO, Maire de Paris, de Valérie PÉCRESSE Présidente du Conseil Régional d’île de France, de Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires d’île de France, de plus de 1000 Maires et d’autres personnalités du monde municipal et économique français. L’intérêt de ce salon est qu’il réunit les Maires et les entrepreneurs d’Ile de France. « Ce qui est une bonne chose parce qu’il n’y a pas de développement local sans les entrepreneurs, sans l’économie locale. Nous allons donc discuter avec le Président de l’Association des Maires d’Ile de France pour que des Maires béninois puissent être représentés lors des salons à venir parce que nous avons beaucoup à apprendre, à recevoir et à partager en tant qu’Autorités locales », a déclaré le Président de l’ANCB Luc Sètondji ATROKPO

Le jeudi 30 mai 2024, le Président béninois des communes a été accueilli au siège du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) à Bruxelles en Belgique. A cette étape, Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou et Président de l’ANCB a échangé avec Boris TONHAUSER Directeur de PLATFORMA sur le renforcement de la coopération décentralisée entre les communes béninoises et européennes. Au cours de leur entrevue, Les deux personnalités se sont accordées pour travailler ensemble sur un programme pour accompagner les 77 communes béninoises pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il est à souligner que PLATFORMA est la coalition paneuropéenne des collectivités territoriales actives dans la coopération décentralisée. Ses 29 partenaires représentent des villes et des régions et leurs associations nationales, européennes et internationales, qui sont actives dans la coopération au développement entre villes et entre régions. Tous les partenaires coopèrent au niveau international pour promouvoir le développement durable.