Présente au Bénin depuis quelques jours : Wendie Renard en visite à la GDIZ

Présente au Bénin pour s’entraîner dans le cadre des jeux olympiques de Paris, la capitaine de l’équipe de France de football féminin, Wendie Renard, a visité la Zone économique et industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Elle a parcouru les unités de transformation du textile et de la noix de cajou, où elle a pu apprécier la qualité des produits « Made in Benin » destinés à des marques prestigieuses telles que TCP, KIABI et US POLO ASSIN.

C’est une preuve de plus que le Bénin est une terre d’opportunités, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois grâce à la transformation locale. Très impressionnée par tout ce qu’elle a vu à la GDIZ, Wendie Renard a laissé entendre : « Je suis très heureuse d’avoir pu visiter le site de la GDIZ notamment les entreprises de coton et des noix de cajou.

Beaucoup de succès et de réussites à toutes les équipes. Merci pour votre chaleureux accueil ».

M.M

Matin Libre