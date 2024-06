Baccalauréat, session de juin 2024: Le message de la ministre Eléonore Yayi Ladekan

A la veille du Baccalauréat session de juin 2024, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, a adressé un message aux candidats. Elle les invite à croire en leurs capacités, en abordant l’examen avec confiance et sérénité.

Par Abdul Fataï SANNI

« A vous les candidats, ce moment est une étape importante de votre parcours. Vous avez été préparés pour ce moment et vous avez travaillé dur. Croyez en votre potentiel et en vos capacités. Abordez cet examen avec confiance et sérénité », conseille la ministre Eléonore Yayi Ladekan aux candidats. L’examen national du Baccalauréat est un moment décisif pour les élèves et en même temps, une opportunité de mesurer les avancées réalisées dans le domaine de l’éducation. Selon ses dires, ces dernières années, des actions innovantes ont été faites dans le processus d’apprentissage et d’évaluation des apprenants afin de mieux les préparer aux examens sanctionnant la fin de leur parcours. Pour elle, le processus global d’organisation du Bac n’a pas échappé aux diverses attentions du gouvernement afin de mettre à la disposition de l’Office du Baccalauréat, les ressources nécessaires à la mobilisation des acteurs impliqués dans chacune des étapes successives de cet examen. Et, va-t-elle poursuivre, le résultat de toutes ces actions se traduit par le succès enregistré de façon croissante à chaque édition. C’est pourquoi, elle a fait un clin d’œil aux parents en indiquant que leur présence rassurante et leurs encouragements constants ont toujours été déterminants dans les résultats scolaires des enfants et les a invités à continuer à jouer ce rôle pour un meilleur taux de réussite.

Par ailleurs, Eléonore Yayi Ladekan a tenu à exprimer sa profonde gratitude à tous les acteurs du système éducatif. «Aux superviseurs, chefs-centre, surveillants et autres agents, vous êtes les garants de l’intégrité et du bon déroulement de cet examen. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d’une vigilance accrue », indique la ministre.

75 373 candidats enregistrés

Le Baccalauréat session 2024 qui démarre lundi 17 juin a enregistré un total de 75 373 candidats inscrits dont 32 937 filles et 42 436 garçons contre 77 564 candidats en 2023. Ce qui dégage une baisse d’environ 2191 candidats. Selon Eléonore Yayi Ladekan, cette baisse s’explique par des facteurs principaux que sont l’assainissement progressif et permanent des inscriptions et le fort taux de succès des années passées. Il faut indiquer que les candidats vont composer dans 136 centres pour la phase écrite et 61 épreuves ont été sélectionnées pour les 14 séries et filières. Il y aura parmi les candidats, six amblyopes et neuf malentendants.

