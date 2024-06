En visite à Cotonou : SIMON ADINGRA DONNE UN COUP DE POUCE A ABI SPORT FC

En visite de 24h à Cotonou, le Champion d’Afrique est revenu sur les installations de son club formateur, Abi Sport. Simon Adingra est passé dire ses hommages au président de l’académie où il a fait ses premières armes à Cotonou. L’ailier de Brighton & Hove Albion FC est venu les bras chargés encourager et doper le moral de ses jeunes frères et anciens coéquipiers de Abi Sport Fc…

Des équipements sportifs pour son club formateur. Le geste du champion d’Afrique tient lieu de reconnaissance et d’encouragement pour Abi Spot et ses pensionnaires. Ce jeudi 20 Juin 2024, Simon Adingra, en séjour éclair à Cotonou, a tenu à faire œuvre utile. En pleine séance d’entrainement, les pensionnaires d’Abi Sport (toutes sections confondues) ont reçu cette visite comme un baume au cœur. Heureux ils étaient de voir celui qu’il y a peu était dans leurs crampons, sur ces mêmes installations, affûtant ses armes.

Simon Adingra dans son adresse à insister sur le travail, la résilience et la foi. « Il y a quelques années, j’étais à votre place. Aujourd’hui Dieu merci je suis à un autre niveau. Vous pouvez y arriver aussi. Il vous faut travailler encore et encore et prier Dieu. Un jour, ce sera votre tour » a-t-il exhorté.

C’est le président de l’Académie Abi Sport en personne, M. Wilfrid Sourou qui a réceptionné les équipements gracieusement offerts par l’ailier de Brighton & Hove Albion FC. Des jeux de maillots, des crampons, des gants et d’autres équipements ont constitué ce don de l’international ivoirien à son club formateur.

« Nous sommes doublement honorés. Un champion d’Afrique qui nous rend visite et les bras chargés en plus, c’est un honneur qui est fait à Abi Sport. Nous sommes heureux et ravis » a confié Wilfrid Sourou, président de Abi Sport Fc.

Ce geste vient en effet rappeler si besoin l’était encore les bonnes relations que Simon Adingra a toujours entretenu avec Abi Sport et son premier dirigeant. En quelques minutes, Simon Adingra a fait rêver plus d’un des pensionnaires de son club formateur. C’est donc un espoir et un héritage de réussite que le Champion d’Afrique lègue ainsi aux plus jeunes de Abi Sport Fc qui vont sans doute produire encore d’autres…Adingra.

Cell Com ABI Sport