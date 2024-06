Depuis ce lundi 24 juin, tous les regards sont tournés vers le Niger où les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi conduisent une médiation. Mardi 25 juin, Nicéphore Soglo…

Médiation dans la crise Bénin-Niger : Une première victoire pour Soglo et Yayi

Depuis ce lundi 24 juin, tous les regards sont tournés vers le Niger où les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi conduisent une médiation. Mardi 25 juin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont eu une audience avec le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de Brigade Abdourahamane Tiani.

Cette audience s’est déroulée en présence de Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, du Général de Brigade Mohamed Toumba, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire et Dr. Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président du CNSP. Même si 24h après on ne sait toujours pas quels ont été les engagements pris par les parties en présence, une chose est certaine, le général Brigade Abdourahamane Tiani a reçu en personne les anciens présidents du Bénin. Et c’est une victoire en soi quand on sait que depuis le début de cette crise entre le Bénin et le Niger, aucun émissaire du chef de l’Etat béninois n’a pu rencontrer en personne le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.

Les lignes ont donc bougé, qu’on le veuille ou non et ceci est à l’actif des anciens chefs d’Etat qui ont mis l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute querelle interne entre eux et Patrice Talon. Tout ce que les Béninois attendent maintenant, c’est que le Niger, après cette rencontre, reconsidère un peu sa position et qu’un début de dégel, une lueur d’espoir pointe à l’horizon dans les relations entre le Niger et le Bénin, ceci pour le bonheur des peux peuples.

M.M