Tragédie à N’Dali : Une septuagénaire assassinée à coups de machette par un éleveur

Les violences impliquant les éleveurs persistent au Bénin. La plus récente tragédie s’est déroulée dans la commune de N’Dali, où une femme de plus de 70 ans a été sauvagement tuée par un bouvier. Ce drame a eu lieu dans la localité de Bio Sika, arrondissement de Bori, à environ soixante kilomètres de Parakou.

Selon les déclarations du Chef d’arrondissement, rapportées par la radio Su Tii Sua de N’Dali, la septuagénaire se trouvait en brousse pour ramasser des noix de karité avec une autre femme âgée. Les deux femmes s’étaient séparées pour ramasser plus efficacement les noix et devaient se retrouver à un point de rendez-vous après leur collecte. La victime a été confrontée à des bœufs qui mangeaient les noix de karité qu’elle ramassait. Tentant de chasser les animaux pour poursuivre sa collecte, elle a provoqué la colère du bouvier.

Ce dernier, furieux, a brandi sa machette et attaqué sans pitié la vieille femme sans défense. Ses cris de détresse n’ont pas été entendus à temps par les secours, et le bouvier a eu le temps de commettre son crime. La septuagénaire, retrouvée blessée et baignant dans son sang, a succombé à ses blessures en route vers l’hôpital. Ce énième acte de violence perpétré par un éleveur relance le débat sur la transhumance et la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs.

Albérique HOUNDJO Br/Borgou-Alibori

Matin Libre