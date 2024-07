MDGL/Première Conférence des Préfets : D’importantes résolutions prises, des recommandations faites.

Les 11 et 12 juillet s’est tenue dans la salle de conférence de la préfecture de Parakou la Première Conférence des Préfets au titre de l’année 2024. Une occasion pour le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) Raphaël AKOTEGNON de reconnaitre les efforts que déploient quotidiennement ses collaborateurs des administrations territoriales pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative aux enjeux de la décentralisation et de la déconcentration. Au cours de ces assises qui ont connu la présence du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), des maires et cadres à divers niveaux de la chaîne administrative, des sages et têtes couronnées, plusieurs décisions salutaires ont été prises.

Par Dieudonné AWELE

La Première Conférence des Préfets au titre de l’année 2024 s’est tenue les 11 et 12 juillet à Parakou dans le département du Borgou. Cette rencontre périodique a été marquée par des échanges fructueuses. Au cours donc de ses deux jours d’assise, les participants à divers niveaux présents se sont penchés entre autres sur : la mise en œuvre de la Politique nationale de Décentralisation et Déconcentration (PONADEC) 2024-2033, telle qu’approuvée par le Gouvernement ; les nouvelles modalités d’exercice de la veille pastorale ; la nouvelle structuration de l’administration communale ; l’amélioration de la qualité de la gouvernance locale ; le renforcement de la dynamique intercommunale ; le suivi des actions du Gouvernement en vue de leur donner une plus grande visibilité dans les départements et communes ; la veille sécuritaire face à la recrudescence des attaques terroristes. Sur ces différents sujets, des débats ont été sérieusement menés.

Déjà à l’ouverture des travaux, le Ministre Raphaël AKOTEGNON a rappelé l’importance que revêt cette première conférence de l’année en cours. «Il sied de rappeler que la Conférence des préfets qui nous réunit ce jour, est un creuset d’échanges entre les animateurs des Administrations centrales et départementales sur le fonctionnement des départements, mais aussi sur l’avancée du processus de décentralisation et de déconcentration. Ainsi, cette première conférence des préfets sera pour nous l’occasion de recenser, entre autres, les goulots d’étranglement de nos administrations départementales et d’envisager les moyens de les lever » a rappelé l’autorité ministérielle.

Dans son allocution, le maire de Parakou Inoussa Chabi Zimé a salué l’initiative et se réjouit du fait que la Première Conférence des Préfets au titre de l’année 2024 se tienne sur son territoire de compétence. Il a aussi reconnu les mesures prises par le gouvernement à travers le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique en vue de trouver une solution définitive aux épineuses questions d’insécurité auxquelles les départements du Nord-Bénin sont confrontées. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Allassane Séïdou a également mis l’accent sur la question sécuritaire qui secoue le pays surtout dans les zones frontalières avec les attaques terroristes répétées. Le patron de la sécurité intérieure se dit très préoccupé par cette situation et invite l’implication de toutes les composantes de l’administration territoriale à accompagner davantage les dispositifs sécuritaires mis en branle par les forces de la sécurité publique en vue de garantie la paix et la tranquillité aux populations.

En réponse aux divers interventions et préoccupations soulevées par les participants, le Ministre Raphaël AKOTEGNON s’est montré déterminant et rassurant en invitant chaque composante de la chaîne territoriale à y jouer sa partition. Il a également fait des recommandations à l’endroit de ses collaborateurs à divers niveaux pour que les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de certains programmes soient immédiatement corrigés pour l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement du Président Patrice Talon.