Parakou/ Emploi et entreprenariat : Bio Tchané présente les opportunités aux jeunes

Le Ministre d’Etat, en charge du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale était à Parakou ce weekend. Abdoulaye Bio Tchané y a lancé les activités officielles entrant dans le cadre de la Journée mondiale de la population. En marge de cela, il s’est rendu à la Direction départementale de développement du Borgou pour prendre part à la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes du Bénin.

A Parakou, l’après-midi de l’emploi et de l’entreprenariat à la Direction départementale de développement du Borgou a connu ce, samedi 13 juillet 2024, la présence du Ministre d’Etat, en charge du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané. La séance était consacrée à la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes du Bénin.

Faisant le constat que les jeunes du Bénin font face à de nombreux défis, une éducation avec une inégalité par zone (urbaine et rurale), un manque d’accès à des formations professionnelles adaptées, et un manque d’emploi, la Direction générale des politiques de développement a initié cette section de sensibilisation pour partager les mesures prises par le gouvernement en faveur des jeunes dans le domaine de l’emploi et de l’entreprenariat, améliorer l’autonomisation des jeunes grâce à la croissance des services disponibles, et les inciter à s’engager davantage dans la mise en œuvre et le suivi des initiatives prises. Il était donc question de rappeler aux jeunes du Bénin et de Parakou en particulier la vision du gouvernement d’ici 2026. Celle d’avoir, en matière d’infrastructures, 30 lycées techniques agricoles, 7 écoles des métiers, 16 lycées techniques professionnels ; former 24 élèves professeurs de différentes spécialités d’EFTP à l’académie de Versailles de France ; recruter et mettre en formation 666 AME à l’Université d’Abomey-Calavi.

La séance a permis au Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané d’échanger avec les jeunes de Parakou, écouter leurs doléances et répondre aux diverses questions posées sur les opportunités qu’offre le gouvernement en matière de politique d’emploi et de l’entrepreneuriat. Il leur a prodigué des conseils sur la manière de s’y prendre en entrepreneuriat et comment réussir dans son entreprise. Abdoulaye Bio Tchané a informé les jeunes sur les différentes structures qui pourraient les accompagner à sortir du sous-emploi. Et pour y arriver, le Ministre d’Etat les exhorte à s’inscrire dans les écoles de formation professionnelle pour apprendre les métiers du futur.

Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané avait à ses côtés le maire de la ville de Parakou Inoussa Zimé Chabi, le directeur général de la Direction générale des politiques de développement Cyriaque Edon, le leader politique Bloc Républicain Bertin Koovi et plusieurs autres cadres administratifs et personnalités.

