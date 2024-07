Immatriculation des motos au Bénin : Le DG/ANaTT annonce l’obtention des plaques à l’achat

Le Directeur général de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) était face à la presse ce lundi 16 Juillet 2024. Richard Dada a annoncé aux professionnels des médias, le démarrage de l’opération « Zéro moto non immatriculée en République du Bénin ». Entouré des cadres techniques et des deux concessionnaires sélectionnés pour la phase pilote de cette réforme, le Dg/ANaTT a, par la même occasion, annoncé la destruction des plaques d’immatriculation non retirées.

La dématérialisation des services publics prend véritablement corps au sein l’Agence nationale des transports terrestres. Selon les explications du Directeur général de l’ANaTT, l’acquisition de la plaque est possible lors de l’achat de sa moto. L’objectif principal de cette réforme fait savoir Richard Dada, est de faciliter les procédures de l’immatriculation des motos à deux ou trois roues à partir des concessionnaires. Il est donc possible désormais, immédiatement à l’achat de la moto, d’obtenir la plaque. La réforme répond donc à l’en croire, à soulager la souffrance des Béninois dans l’obtention des plaques après l’achat d’une moto. « Nous avons mis en place un système d’immatriculation des motos à partir des concessionnaires. Actuellement les usagers qui achètent leurs motos chez : je peux citer SPIRO et EVAME, peuvent acheter leurs motos et obtenir leurs plaques en temps réel», a-t-il déclaré. Pour ce faire, informe-t-il, plusieurs formations ont été dispensées en collaboration avec les concessionnaires afin d’adopter ensemble la procédure déjà mise en œuvre depuis un moment.

L’autre réforme annoncée par le Richard Dada est la mise en service de la plateforme moto.anatt.bj qui facilite l’immatriculation des motos depuis chez soi. Il suffit donc d’accéder au site en ligne pour suivre la procédure. « Dans 24h, l’usager qui remplit toutes les conditions en ligne peut facilement obtenir sa plaque, ceci à travers la plateforme https://moto.anatt.bj/ », a laissé entendre Richard Dada. Désormais plus de souffrance pour avoir la plaque de sa moto.

Par ailleurs, le Directeur général de l’ANaTT invite par la même occasion, les Béninois à passer récupérer les plaques abandonnées dans les directions de ses services, dans un délai de trois mois, au risque de les voir détruites.

Th. A.