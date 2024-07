Protection des données à caractère personnel: Des agents de l’Anip et autres renforcent leurs capacités

Des agents de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), des chefs services d’état civil, des secrétaires d’arrondissement des villes à statut particulier ainsi que des membres de l’Unité de gestion du projet Wuri Bénin prennent part, depuis hier mardi, à un atelier de formation sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Cette formation qui prend fin le 26 juillet prochain est organisée par l’Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp) en collaboration avec le projet Wuri Bénin.

Par Isidore GOZO

Renforcer les capacités des agents sur leurs responsabilités et les obligations qui leur incombent en matière de traitement des données à caractère personnel et les outiller sur les droits des personnes dont ils traitent les données. C’est l’objectif de l’atelier de formation organisé au profit des agents de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), des chefs services d’état civil, des secrétaires d’arrondissement des villes à statut particulier ainsi que des membres de l’Unité de gestion du projet Wuri Bénin. Durant quatre jours, les participants suivront plusieurs communications relatives à la protection des données à caractère personnel. Il s’agit, entre autres, des notions et principes généraux de la protection des données à caractère personnel, des régimes de traitement des données personnelles, de la sécurité des données personnelles et de la politique de sécurité des systèmes d’information de l’Etat et bien d’autres.

Jean Aholou, coordinateur du projet Wuri, reconnaît la nécessité pour les acteurs en charge de manipuler les données personnelles de se faire former. « Une semaine avant cet atelier, je dirais que c’était un atelier de plus. Mais, depuis 72 heures, je puis vous dire qu’avec l’utilisation abusive de l’Intelligence artificielle, un groupe de malfaiteurs s’est permis de cloner ma propre voix pour faire de moi, un faux joueur d’un jeu appelé ‘’Aviateur’’. Je me suis senti désormais concerné et je sais toute l’importance que revêt la protection des données à caractère personnel », a-t-il déclaré.

Enjeux

Pour Luciano Hounkponou, président de l’Apdp, la présente session de formation offre l’occasion aux participants de renforcer leur visibilité et leur notoriété et permet ensuite aux citoyens de mieux comprendre les enjeux liés à la protection des données personnelles. « La protection des données personnelles est au cœur même des préoccupations de notre autorité, car elle concerne non seulement la vie privée des citoyens, mais également la confiance qu’ils nous accordent dans la collecte, le traitement, le stockage et même la destruction de leurs données», a-t-il fait savoir en précisant qu’en tant que gardiens de ce droit fondamental, il est de leur responsabilité de veiller à ce que les données personnelles soient traitées de manière légale, éthique et sécurisée. « C’est fondamentalement pour cette évidence que les agents de l’Anip, structure par excellence chargée de collecter au Bénin les données personnelles de nos citoyens pour les actes d’état civil, seront formés sur l’essentiel du régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin », a-t-il précisé. Son souhait, lance-t-il, est que les participants, au terme de cette session de formation, soient dotés des connaissances nécessaires et susceptibles de les aider à mettre en œuvre les mesures de protection adéquates et de se conformer à la réglementation en vigueur au Bénin. Luciano Hounkponou encourage également les participants à profiter de ces moments d’échanges et de partage pour approfondir leurs connaissances et élaborer des stratégies efficaces dans le domaine de la protection des données personnelles.

