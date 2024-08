Accession à la souveraineté internationale : Et de 64 pour le Bénin

À l’instar des manifestations qui ont eu lieu sur toute l’étendue du territoire national, la 64ème fête de l’Indépendance du Bénin a été bien vécue ce jeudi 1er Août. Du Jardin des Mathieu à la place de l’Amazone, la plus grande manifestation nationale a été célébrée sous les regards festifs de Patrice Talon et de ses hôtes.

1960-2024 ! Exactement 64 ans que le Bénin a connu son accession à la souveraineté internationale. Pour marquer cet évènement, le pays, chaque année, s’offre au niveau central et décentralisé, des manifestations officielles. Pour une troisième année consécutive, la place de l’Amazone a accueilli ces manifestations. D’entrée, Patrice Talon, accueilli par le Préfet du Littoral Alain Orounla et le Maire de Cotonou Luc Atrokpo, a procédé comme l’exige la tradition, au dépôt de gerbes au monument des dévoués appelé aujourd’hui Jardin Mathieu.

En entamant la revue des troupes à bord du Command-car avec le Chef d’Etat major des armées, le Général de division Fructueux Gbaguidi à ses côtés, le Président de la République Patrice Talon s’est dirigé vers l’épicentre du boulevard de la Marina, où l’attendaient invités et personnalités de tout ordre. Place ensuite au défilé militaire où les différentes troupes et unités de la police républicaine et de l’armée ont marché et presté au rythme de fanfares résonnantes.

Si un détachement belge a défilé aux côtés des forces de police du Bénin pour marquer les 25 ans de coopération entre les deux pays, le Nigeria s’est également fait remarquer. Pendant plus de 30 minutes, l’armée nigériane s’est fait illustrer à travers un défilé qui n’a pas laissé le public indifférent. S’en est suivi celui paramilitaire et militaire où les différents éléments de la police républicaine et des forces armées béninoises ont tenu tout le monde en haleine du début jusqu’à la fin. Après plus d’une heure de messe militaire et paramilitaire, un tableau artistique est venu mettre fin aux festivités. Avant son retrait, Patrice Talon a tenu à saluer ses illustres invités, en ne manquant pas de s’offrir un bain de foule.

Bien présente, l’opposition béninoise ne s’est pas fait conter l’événement. Seulement, c’est sans la présence de sa première figure à savoir l’ancien Président Boni Yayi. Lequel a été annoncé aux chevets de son aîné Nicéphore Soglo, frappé par un malaise d’après plusieurs médias. D’après les mêmes sources, Patrice Talon est annoncé chez Nicéphore Soglo pour prendre de ses nouvelles.

J.G

Matin Libre