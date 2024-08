Le médiateur de la République et l’ambassade royale de Danemark près le Bénin et le Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, pourraient nouer d’ici à la un accord de coopération….

Médiateur de la République: L’ambassade de Danemark explore une possibilité de coopération

Le médiateur de la République et l’ambassade royale de Danemark près le Bénin et le Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, pourraient nouer d’ici à la un accord de coopération. Les deux parties ont exploré cette possibilité à la faveur d’une audience que le médiateur de la République, Pascal Essou, a accordée au diplomate danois Kristian Kirkegaard Edinger.



Par Thibaud C. NAGNONHOU

Ce dernier, en visite au Bénin dans le cadre de la fête de l’indépendance le 1er août dernier, a saisi l’occasion pour échanger avec le médiateur de la République sur la possibilité de ficeler ensemble un partenariat. Selon le diplomate danois, au sortir de l’audience, les discussions sont encore à la phase initiale et embryonnaire. Il est attendu du médiateur de la République une proposition concrète d’accord de coopération en lien avec ses domaines de compétence. L’ambassade royale de Danemark se chargera, à son tour, d’étudier cette proposition pour voir la possibilité de concrétiser les éventuelles pistes de coopération. Le diplomate danois Kristian Kirkegaard Edinger assure que les discussions avec le médiateur de la République vont se poursuivre pour des échanges plus approfondis et décisifs.