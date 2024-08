Moov Africa Bénin et le Festival WeLovEya : Un partenariat solide et une confiance renouvelée !

Partenaire incontournable du festival WeLovEya depuis sa première édition, Moov Africa Bénin et la Fondation Eya signent une convention d’accord dans le cadre de la 3ème édition de la fête de la musique urbaine et de l’afrobeat au Bénin. Moov Africa Bénin réitère ainsi son engagement à accompagner le plus grand évènement musical au Bénin.

C’est dans une ambiance chaleureuse que la convention de partenariat a été signée ce lundi 5 août 2024 à la Direction Générale de Moov Africa Bénin. M. Lionel Talon, promoteur du festival, et M. Omar NAHLI, Directeur Général de Moov Africa Bénin, animés par une même vision et des valeurs communes, ont renouvelé leur confiance mutuelle et leur engagement à faire du festival WeLovEya une fierté nationale et un évènement à fort impact culturel, social et économique.

Préparez-vous à vivre des moments inoubliables les 27 et 28 décembre 2024 sur la mythique Place de l’Amazone à Cotonou. Une programmation explosive et un show qui promet… Restez à l’écoute, les surprises vont bientôt tomber !

M.M

Matin Libre