Deuil Football : Issa Hayatou a cassé sa pipe

L’Afrique sportive perd un de ses dignes fils. L’ancien patron de la Confédération Africaine de Football (CAF) Issa Hayatou a tiré sa révérence ce jeudi 8 aout 2024 à Paris, a fait savoir le site web camerounais, Actu Cameroun.

De rumeur, c’est désormais officiel la mort du seul africain à avoir dirigé la faîtière du football mondial. Issa Hayatou est mort ! C’est désormais du factuel. Dirigeant incontestable du football africain pendant près de trois décennies, le fils de Garoua, Issa Hayatou, a trépassé ce jeudi 8 Août 2024 à l’âge de 77 ans. Le désormais Feu Issa Hayatou a régné sur le trône du président de la CAF pendant 29 ans (1988 -2017). Notons que ce patriarche du football africain a occupé la plus haute fonction de la Fédération Internationale du Football Association (FIFA). Le président Issa Hayatou a été président par intérim de la Fifa, à la suite de la suspension de Sepp Blatter d’octobre 2015 à février 2016, faisant de lui le seul africain à occuper cette fonction dans le monde du football.

Rappelons que, le natif de Garoua a forgé son autorité dans son Cameroun natal avant d’aller à la conquête de l’international. De secrétaire général de la Fecafoot au président de cette institution en passant par le poste de directeur des sports du ministère de la jeunesse et des sports du Cameroun, l’ancien champion camerounais au 400m, Issa Hayatou a passé tous les échelons au plan local. Faut-il le rappeler, Issa Hayatou a été un Basketteur et un professeur d’éducation physique et sportive de sa nation, c’est dire que cet homme a consacré toute sa vie au sport.

Jeraud LANGANFIN GLELE