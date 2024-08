Foire régionale de l’artisanat du Bénin: Dassa-Zoumè sous les feux des produits locaux

Après l’étape de Natitingou qui a réuni les artisans des quatre départements du septentrion, c’est le tour de la commune de Dassa-Zoumè d’abriter la Foire régionale de l’artisanat du Bénin, zone centre et Sud-Ouest. Au Ceg 1 de la cité des 41 Collines, ils étaient environ 65 artisans issus des départements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo à venir exposer des produits innovants.

Par Isidore GOZO,

La Ville Carrefour Dassa-Zoumè est depuis vendredi 9 août dernier la capitale du ‘’Made in Benin’’. Et pour cause, elle abrite la Foire régionale de l’artisanat du Bénin, étape de la zone centrale et Sud Ouest du pays. En effet, après Natitingou où a été tenue la Foire des artisans des quatre départements de la partie Nord du pays, c’est le tour des artisans du Centre et de la zone Sud-Ouest du pays d’exposer les fruits de leurs créations. De l’agroalimentaire au textile, en passant par la joaillerie, la maroquinerie, la soudure, la menuiserie, l’artisanat d’art, une flopée de produits artisanaux authentiques sont exposés dans un cadre somptueusement dressé sur l’esplanade du Ceg 1 de Dassa-Zoumè. La cérémonie de lancement de la foire s’est tenue en présence des autorités politico-administratives à savoir le 1er adjoint au maire, représentant le maire empêché, les préfets des départements des Collines et du Couffo, les têtes couronnées et le directeur de cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi. C’est d’ailleurs ce dernier qui a eu l’honneur de procéder à la coupure du ruban inaugurant cette foire. Pour M. Koladé Okoujou, le secteur de l’artisanat est un maillon essentiel dans la création de la richesse et de l’emploi. Et il le justifie en ces termes : « L’artisanat béninois de par sa diversité et le nombre d’emplois locaux qu’il crée, est un secteur indispensable et stratégique. Il est un puissant outil de développement avec ses huit branches d’activité, ses quarante corps de métiers qui regroupent 175 métiers. C’est la raison pour laquelle le gouvernement travaille à accompagner, former et professionnaliser les artisans afin de révéler le secteur ». Il a été appuyé par le premier adjoint au maire de Dassa qui, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a relevé le rôle important que jouent les artisans dans la vie socioéconomique du pays. « Je voudrais reconnaître l’engagement du gouvernement à travers le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, cet engagement qui consiste à reconnaitre la place de l’artisan, l’importance de l’artisanat dans la chaine de développement. L’artisan est un maillon très important dans la chaine de développement», a déclaré Janvier Obagou, 1er adjoint au maire de Dassa-Zoumè. Le préfet des Collines présent à la cérémonie d’ouverture de cette foire régionale n’a pas manqué de rassurer les artisans de l’engagement du gouvernement à œuvrer pour leur bien-être. Il a mis l’accent sur le travail du gouvernement pour diminuer l’effet de la concurrence déloyale des produits importés afin d’attiser la consommation locale. «Aux artisans, je voudrais souhaiter beaucoup de courage, beaucoup d’abnégation car ce n’est pas facile, vous êtes incompris au regard des facteurs de production qui font que certains produits subventionnés ailleurs vous font une concurrence déloyale. Je sais que le gouvernement travaille déjà et travaillera davantage pour que vos produits, au-delà de la qualité soient accessibles », a fait savoir le préfet des Collines Dr. Saliou Odoubou.

La Nation