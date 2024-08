Média au Bénin : Matin Libre : 10 ans sans discontinuer !

Acteurs politiques de la Mouvance comme de l’Opposition, acteurs de la société civile, lecteurs d’ici et de la diaspora, ils n’ont pas manqué de donner leurs avis sur les 10 ans du quotidien Matin Libre. Entre satisfécit, coup de gueule et encouragement à mieux faire, ils s’expriment…

Boko Souley Malam Moucouré, Député de l’Opposition

« Nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd’hui »

« Matin Libre, s’il n’existait pas, il fallait créer ce média. Depuis sa création à ce jour, le professionnalisme dans la pratique journalistique n’a pas varié. Critique mais objectif, c’est un journal qui marque la différence dans l’univers médiatique béninois. Un journal resté régulier dans les kiosques. Nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd’hui. Qu’on soit acteur politique ou économique ou encore d’un autre secteur d’activité, personne ne peut passer une journée sans chercher à découvrir les sujets traités par Matin Libre. Il ne peut en être autrement, vu la ligne éditoriale maintenue, loin de la communication institutionnelle.

Je dirai bravo à toute l’équipe. Félicitations pour la qualité du travail. Aussi courage à l’ensemble, vu l’environnement économique des médias aujourd’hui au Bénin où, la presse semble ruer vers la communication. Ce qui n’est pas le cas avec Matin Libre. C’est clair qu’aujourd’hui, il ne fait pas bon vivre pour la presse qui fait le pari de traiter objectivement l’information. Mais Matin Libre le fait. Je dis courage à tous. Cependant ? j’ai une doléance à l’endroit des responsables de Matin Libre. C’est que les journalistes qui y officient soient traités conséquemment, avec de meilleures conditions. C’est un souhait. Que sur les conditions de vie et de travail, Matin Libre marque aussi la différence comme il le fait au niveau de la qualité du travail. Encore félicitations ! »

Kamel Ouassagari, Député de l’Opposition

« Matin Libre a su, en 10 ans, se démarquer et s’imposer »

« 10 ans ! une décennie dans la vie d’une entreprise de presse dans le contexte actuel du Bénin, est un véritable parcours de gladiateurs. Aujourd’hui survivre dans la sphère médiatique béninoise avec le code du numérique qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de notre presse écrite de même que de nos journalistes surtout pour un quotidien comme Matin Libre, qui fait un travail sans parti pris avec un professionnalisme exceptionnel dans le respect de la déontologie malgré les obstacles quotidiens. Matin Libre a su en 10 ans se démarquer et s’imposer par sa compétence, son savoir-faire, son savoir-être et son impartialité. Courage, courage et courage à l’endroit du personnel et persévérance à la direction de Matin Libre. Le meilleur reste à venir.

Basile Léon Comlan Ahossi, Député de l’Opposition

« …l’ardeur s’est un peu émoussée peut-être avec l’usure »

« Je salue l’œuvre de Matin Libre qui a survécu aux vicissitudes du métier et est resté debout à une période où le grand monde pensait qu’il allait courber l’échine. Je ne suis pas dans les secrets mais la ligne éditoriale du journal nous rassurait sur son choix de donner l’information avec objectivité et une certaine indépendance. Mais je note ces derniers temps que l’ardeur s’est un peu émoussée peut-être avec l’usure et le temps des libertés qui sont à rudes épreuves. C’est aussi peut-être par ce que l’équipe a muté et que les nouveaux n’ont pas toujours la même lecture ni la même analyse des phénomènes de la vie. Je fais le vœu que Matin Libre reste Libre pour être notre journal de référence. Je formule des souhaits de réussite encore plus grande au personnel du journal qui ne doit jamais perdre de vue que la presse est le quatrième pouvoir. Il faudrait à cet effet que la direction ne confine pas le journal dans ses seuls objectifs et qu’elle ait à cœur que toute entreprise qui veut grandir doit impérativement avoir le souci de l’épanouissement de ses employés ».

Joël Godonou, Député de l’Opposition

« Matin Libre joue un rôle essentiel dans l’enrichissement du débat public »

« Matin Libre s’est rapidement imposé dans le paysage médiatique béninois grâce à son professionnalisme et son engagement pour une information rigoureuse et équilibrée. Il se distingue par sa capacité à couvrir de manière exhaustive et objective les événements nationaux et internationaux, offrant ainsi à ses lecteurs une vision claire et approfondie de l’actualité. L’équipe de Matin Libre fait preuve d’une compétence exemplaire, combinant l’éthique journalistique à une recherche constante de l’excellence.

La diversité et la pertinence des sujets traités, ainsi que la qualité des analyses et des enquêtes, témoignent d’une véritable maîtrise de l’art journalistique. Aussi, Matin Libre joue un rôle essentiel dans l’enrichissement du débat public et la consolidation de la Démocratie au Bénin, en offrant une plateforme d’expression et d’information accessible à tous. L’audience dont bénéficie Matin Libre, tant au niveau national qu’international, est le reflet de son sérieux et de son influence grandissante. En tant qu’acteur de la scène politique et sociale, je ne peux que saluer cette réussite et encourager Matin Libre à poursuivre sur cette voie, en restant fidèle à ses valeurs et en continuant d’élever le niveau du journalisme béninois.

À l’occasion de ce dixième anniversaire, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l’ensemble du personnel et à la direction de Matin Libre. Votre dévouement, votre professionnalisme et votre passion pour le journalisme ont permis de bâtir un média respecté et influent. Chaque membre de l’équipe, qu’il soit journaliste, rédacteur, technicien ou membre de l’administration, a contribué à façonner l’identité et le succès de Matin Libre. Je tiens particulièrement à vous féliciter pour vos différentes distinctions, dont celle de la meilleure plume de la 9ème édition du Tournoi international des centres de formation de football qui reflètent l’excellence du travail effectué au sein du journal. Votre engagement à fournir une information crédible et de qualité est essentiel pour la Démocratie et le développement de notre pays. Je vous encourage à continuer de travailler avec la même ardeur et la même éthique, car votre rôle est crucial. Que cette célébration soit une source d’inspiration pour de nouvelles ambitions et de nouveaux défis à relever. Encore une fois, bravo et bon anniversaire à Matin Libre ».

Docteur Guy Dossou Mitokpè, Acteur politique de l’Opposition

« Je considère Matin Libre comme un média de résistance »

« Avant toute chose, je peux dire que Matin Libre résiste dans un contexte où les médias et maisons de presse qui font un travail de qualité aujourd’hui peinent à rentabiliser. Puisque, de plus en plus, les pouvoirs politiques essayent de caporaliser la plupart des presses. Je considère Matin Libre comme un média de résistance. Vous faites un travail de qualité et de professionnel. Matin Libre fait partie aujourd’hui des rares journaux à avoir une ligne éditoriale assez claire et indépendante. La plupart des médias ou maisons de presse de notre pays aujourd’hui sont des caisses de résonance de partis politiques de la mouvance au pouvoir ou du Président de la République ou de personnalités politiques qui ont décidé de les mettre sous leur influence. J’avoue que Matin Libre fait un travail extraordinaire.

À l’endroit de tout le personnel, je voudrais vous encourager à rester professionnel. Je voudrais aussi vous encourager à continuer à résister. Car, une maison de presse ou média ne se fait respecter que par la qualité, la crédibilité et l’authenticité de ses informations et analyses. Sur ces deux plans, Matin Libre fait beaucoup d’efforts pour rester professionnel. Donc pour moi, vous êtes à féliciter. Je vous dis beaucoup de courage et continuez d’être professionnels et indépendants dans votre engagement ».

Abdoulaye Gounou, Député de la Mouvance

« …je les vois du côté de l’Opposition que de la Mouvance »

« Je ne connais pas particulièrement les responsables de cet organe de presse mais d’ores et déjà, je peux dire que ce sont des personnes qui font leur travail de communication et d’informations comme il se doit parce que je les vois intervenir aussi bien du côté de l’Opposition que celui de la Mouvance. Ils essaient de faire un travail équilibré. Au début, je prenais cet organe de presse comme un organe de l’Opposition absolue mais le fait qu’il m’arrive par moment de voir des manchettes sur des personnalités de la mouvance, j’ai compris qu’il s’agit d’un organe sérieux, d’un organe qui est géré par des professionnels des médias qui savent de quoi ils parlent. Ensuite je n’ai pas souvenir si cet organe a été épinglé une fois par l’organe de régulation des médias. Je peux dire donc que c’est un organe à encourager. Je n’ai pas de contact particulier avec eux. Je ne connais ni le Directeur, ni les journalistes, encore moins le promoteur. Je leur tire un coup de chapeau pour le travail équilibré qu’ils font, pour leur professionnalisme et pour leurs critiques constructives. Je profite pour leur souhaiter bon anniversaire et je prie que Dieu veille sur eux et que Matin Libre prospère et arrive à l’échelle internationale et devienne un journal lu au plan planétaire. Je vous remercie ».

Christelle Houndonougbo Alioza, Responsable politique de la Mouvance

« Je reconnais et félicite l’esprit critique de Matin Libre »

« Le paysage médiatique béninois est à tendances variables et variées. Matin Libre reste une bonne tendance qui donne en association avec les autres tendances un bon éclat à l’environnement médiatique béninois. 10 ans d’exigence, d’abnégation, 10 ans de provocation et de remise en cause, 10ans de professionnalisme amélioré et d’engagement citoyen. Je reconnais et félicite l’esprit critique de Matin Libre. Je reconnais et comprends tout aussi les prises de position de certains moments. C’est la gestion intelligente de cet ensemble qui lui a permis ces 10 ans d’existence.

Bon vent à » Matin Libre ».

Au personnel et la Direction du journal, mon admiration !

Courage et clairvoyance pour la suite ».

Claudine A. Prudencio Présidente du Parti Renaissance Nationale (Mouvance)

« En dix ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs… »

« Matin Libre a joué un rôle déterminant dans l’évolution du paysage médiatique béninois. En dix ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs grâce à son intégrité, son professionnalisme et son engagement envers la vérité. Son journalisme d’investigation a mis en lumière des sujets cruciaux et souvent sensibles, contribuant ainsi à une meilleure information du public et à une vie démocratique plus saine. Le journal a aussi réussi à demeurer pertinent et influent malgré les nombreux défis du secteur, ce qui est un témoignage de sa résilience et de sa capacité à s’adapter aux changements. Je tiens à féliciter chaleureusement tout le personnel de Matin Libre pour le travail remarquable accompli au cours de cette décennie. Votre dévouement, votre rigueur et votre passion pour le journalisme ont fait de ce journal une référence incontournable. À la direction, je souhaite exprimer ma gratitude pour votre vision et votre leadership qui ont permis à Matin Libre de se développer et de prospérer. Continuez à inspirer et à guider avec le même engagement pour que ce média puisse poursuivre sa mission d’informer et d’éduquer la population béninoise avec la même excellence.

Je vous remercie de m’avoir associée à cette célébration et vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour de nombreuses autres années de succès.

Cordialement, »

Moukaram A. M. Badarou, acteur politique de la Mouvance

« Difficile de citer trois premiers journaux sans citer Matin Libre »

« Dix ans déjà pour Matin Libre ? Ça va vite et le moins que l’on puisse dire est que les 3500 jours ont suffi à ce Journal pour s’imposer sur le plan médiatique béninois. Difficile désormais de citer les trois ou cinq premiers journaux béninois sans citer Matin Libre. Ce serait incontestablement une faute, tellement le journal a donné le meilleur de lui-même. Sa ligne éditoriale est connue mais pour autant, on perçoit sans difficulté, l’effort qui se fait pour la pertinence de ses prises de position. Ce journal fait l’effort d’être un journal, c’est-à-dire contribue à la formation et à l’information de ses lecteurs. Malgré les difficultés liées à la création et à la gestion d’un journal, Matin Libre joue sa partition dans le concert de la presse béninoise et même africaine. Promoteur et ancien Directeur de publication d’un journal, je connais les difficultés liées au fonctionnement d’un Journal. Matin Libre n’a pas fait qu’exister, il a marqué l’opinion publique de par son existence.

À l’endroit du Promoteur, des responsables et de l’ensemble des journalistes de Matin Libre, je dis toutes mes félicitations et je les encourage à continuer la bonne œuvre au service de l’émancipation du peuple béninois, au service du Bénin, de sa presse locale et de sa démocratie.

Joyeux anniversaire au journal Matin Libre et je lui souhaite un bon vent pour la suite. Que ce journal fasse 20, 30,…100 ans et plus de vie dans l’arène médiatique Béninoise. Qu’il continue de jouer au mieux sa partition et qu’il renforce sa capacité d’équité dans l’intérêt du Bénin et de tous.

Joyeux anniversaire encore une fois et bonne fête à vous ».

Ernest Tindo, acteur politique de la Mouvance

« Matin Libre a su s’imposer au Bénin et dans la sous-région »

« Matin Libre, c’est un quotidien privé leader qui a su s’imposer au Bénin et dans la sous-région ouest africaine en s’exportant dans d’autres pays comme le Togo. C’est un exploit grâce à une bonne vision du promoteur, un travail stratégique de l’équipe dirigeante et un professionnalisme des journalistes qui animent au quotidien ce journal. C’est simplement une fierté nationale de voir une entreprise de presse béninoise grandir et s’exporter grâce à un savoir-faire professionnel. Matin Libre n’est pas qu’un journal en forme papier qui apporte des informations, mais c’est d’abord une source crédible d’informations, c’est également les canaux digitaux associés pour être dans son temps, tout ceci lui confère in fine une large audience, ce qui est intéressant pour les annonceurs et les lecteurs. Rares sont les quotidiens qui apportent cet ensemble et Matin Libre a su se positionner avec ce package. Pour les dix prochaines années, Matin Libre doit maintenir le même niveau de professionnalisme, grandir davantage son audience pour le bonheur de toute la population et continuer à exporter cette belle expérience dans d’autres pays africains et même sur d’autres continents ».

Gildas Aïzannon, acteur politique de la Mouvance

« …il faudra davantage approfondir le côté investissement »

« C’est presqu’un euphémisme de dire que la presse béninoise n’est pas aux meilleures de sa forme. Les récents classements du Bénin par Reporter Sans Frontière en disent assez sur notre recul. Autant les professionnels des médias sont unanimes sur les insuffisances dans l’accompagnement des pouvoirs publics, autant l’Etat lui-même questionne le rendement actuel des médias. Néanmoins, « Matin Libre » est assurément l’une des bonnes nouvelles de cette décennie en ce qui concerne l’effort de professionnalisme. J’ai vu un journal qui se bat pour conserver une ligne éditoriale critique vis-à-vis du pouvoir quand c’est nécessaire. Certes, il faudra davantage approfondir le côté investissement. Mais je tire un coup de chapeau pour ce qui est fait.

Évidemment que le personnel est la cheville ouvrière de ce succès. Bravo à la direction du journal, aux dames et hommes qui s’évertuent à maintenir le flambeau pour que chaque matin soit toujours aussi libre! »

Rigobert Orou Ganni, Pca/Social Watch Bénin

« Matin Libre est l’un des quotidiens béninois les plus lus »

« Je tiens d’abord à adresser mes chaleureuses félicitations à Matin Libre. Dix ans dans la vie d’un quotidien surtout au Bénin, ce n’est pas facile. Mais Matin Libre est resté professionnel en respectant toujours sa ligne éditoriale contre vents et marées. Nous avons travaillé avec Matin Libre pendant longtemps, nous n’avons pas été déçus. Le quotidien Matin Libre nous a accompagnés dans nos différentes activités à travers des reportages et couvertures médiatiques. Ce quotidien a fait connaitre nos actions. Je peux témoigner que Matin Libre est l’un de ces quotidiens béninois les plus lus. Je me rappelle de ce jour où, on m’a envoyé de l’extérieur l’article publié par Matin Libre sur une de nos activités de Social Watch. C’est pour dire que Matin Libre a une audience au-delà des frontières béninoises. C’est très important, une crédibilité dans l’opinion. Pour qui sait ce qui se passe dans le pays, il faut féliciter les dirigeants de Matin Libre et surtout l’initiateur. Il faut également l’encourager, car la tâche n’est pas facile. Matin Libre est l’un des quotidiens d’informations crédibles de la place dans lequel on retrouve des sujets d’actualité relatifs à la société, à la politique et l’économie.

A tout le personnel de Matin Libre, je dis félicitations et courage. Ce n’est pas facile parce que dans un monde où vous avez une opinion contraire, où vous ne suivez pas tous les jours les mouvements d’ensemble. Mais lorsque l’on est convaincu, cette conviction est défendue, le résultat suit et le respect s’impose. Que Matin Libre continue de se faire respecter et que le personnel continue d’être professionnel pour que ce quotidien puisse durer dans le temps. Quant à nous, nous n’allons pas cesser de solliciter Matin Libre dans nos différentes actions et l’accompagnement de Matin Libre pour notre visibilité. »

Dieudonné Dagbéto, Directeur Exécutif d’Amnesty International Bénin

« Matin Libre fait s’est illustré par la charte graphique de sa Une »

« Matin Libre fait son chemin et s’est illustré dans l’univers médiatique béninois déjà par la charte graphique de sa Une mais aussi par le contenu de ses productions. Le Quotidien s’adonne aussi à de l’investigation contribuant ainsi aux communautés et au pays de corriger certaines tares de la société. Au nom d’Amnesty International Bénin, je souhaite un bon anniversaire au personnel et à la direction de Matin Libre et souhaite que soit riche la prochaine décennie ».

Glory Cyriaque Hossou, Juriste

« Matin libre donne la parole aux acteurs de tous bords… »

« Matin Libre a fait son entrée dans le paysage médiatique béninois à un moment clé de la vie politique et constitutionnelle du Bénin. Le média durant les années qui ont suivi a fait preuve de professionnalisme et de rigueur dans le service et le traitement de l’information se hissant ainsi parmi les médias les plus influents du Bénin. Matin Libre n’a pas de coloration et donne la parole aux acteurs de tous bords depuis sa création : oppositions, mouvances, sociétés civiles, etc. Matin Libre est tout simplement au service de l’information plurielle et constitue un média indépendant et très utile pour la vitalité d’une démocratie. À tout son personnel, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire. Que durant les dix prochaines années Matin Libre continue d’être une alternative pour l’accès à l’information juste, plurielle et surtout au service de la démocratie et des droits humains au Bénin ».

Lionel Kossou, fidèle lecteur

« Je demeure satisfait de la jeunesse du personnel »

Matin Libre demeure à mes yeux un média qui force admiration de par son professionnalisme et son esprit critique dans l’espace médiatique béninois.

Je demeure satisfait de la jeunesse du personnel et surtout de son sens de professionnalisme à aborder les sujets les plus sensibles. Un spécial merci au Directeur Général pour avoir su fédérer cette jeunesse autour d’un idéal commun: le professionnalisme ».

Karim Goundi, fidèle lecteur

« Un journal proche des aspirations du peuple »

« Matin Libre, 10 ans d’existence déjà ? Que ça passe vite ! On n’a pas vu le temps passé à cause certainement de la justesse du combat que vous faites. Un journal avec une ligne éditoriale proche des aspirations du peuple. Dans un univers de la presse écrite avec plusieurs dizaines d’entreprises de presse, Matin Libre s’est toujours démarqué par ses prises de positions. A cette allure, cet organe de presse ira de succès en succès. Félicitations à vous !

Au personnel de Matin Libre, je dis bon courage ! Vous êtes en train d’écrire au quotidien, une page importante de l’histoire du Bénin ».

Joël Amoussou, fidèle lecteur ( diaspora )

« J’exhorte la direction à stimuler davantage cette innovation »

« Une décennie de production continue et quotidienne de journaux sans avoir été une seule fois réprimée par l’autorité de tutelle qu’est la HAAC, ça mérite simplement que l’on décerne satisfecit. Mieux, dans l’environnement des médias et plus précisément de la presse écrite béninoise, le quotidien Matin Libre s’est démarqué et a su toujours conserver sa crédibilité à l’aune des réseaux sociaux et de la diffusion tous azimuts de fake news. Double satisfecit donc. Triple satisfecit finalement au regard du contenu des journaux. Le quotidien Matin Libre en termes de contenu a toujours su articuler entre actualités socio-politiques, économiques, culturelles et faits de sociétés appelant à des analyses personnelles de chaque citoyen.

Ma gratitude à la direction de Matin Libre pour m’avoir par trois fois offert leur tribune. Mes remerciements au personnel et j’exhorte la direction (Chérif, un clin d’œil à toi), à stimuler davantage cette innovation afin d’asseoir un groupe de presse durable et solide.

Matin Libre