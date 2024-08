En vue de permettre aux élèves, étudiants et autres jeunes déscolarisés de ne plus être des analphabètes du siècle, la Fondation Luc Sètondji Atrokpo a mis en place un projet…

Bénin/Formation gratuite en informatique : Une priorité pour la Fondation Luc Sètondji Atrokpo

En vue de permettre aux élèves, étudiants et autres jeunes déscolarisés de ne plus être des analphabètes du siècle, la Fondation Luc Sètondji Atrokpo a mis en place un projet dénommé (SONAGNON). Ce projet consiste à faire former gratuitement en informatique toute personne désireuse. La deuxième phase de cette initiative suit son cours et n’épargne aucune couche sociale. Pour le compte de la zone Akpakpa dans la ville de Cotonou, la formation a été officiellement lancée le lundi 19 août 2024 dans l’enceinte du siège du troisième arrondissement de Cotonou.

Par Dieudonné AWELE

Cent (100) jeunes étaient attendus, dans la zone Akpakpa, pour cette deuxième phase de formation gratuite en informatique. Mais plus de trois cents (300) personnes se sont écrites. Ce qui prouve l’intérêt qu’accorde la population à cette initiative de la Fondation Luc Sètondji Atrokpo. Pour le chef du Troisième arrondissement de Cotonou Omer Adétona, aucun inscrit ne sera laissé à la touche. Il a donc plaidé auprès du maire la ville de Cotonou et Président de ladite fondation Luc Atrokpo pour que tous les inscrits soient pris en compte. Autrement dit, la barre de cent (100) apprenants prévue par le coordonnateur du projet Aristide Atrokpo et le vice-coordonnateur Franck Dannoumè sera élargie. Ce qui a été fait sur place pour permettre à tous les inscrits de bénéficier de cette formation. Une grande satisfaction pour ceux-ci.

Le vice-coordonnateur du projet Sonagnon de la Fondation Luc Sètondji Atrokpo Franck Dannoumè a, à l’entame du lancement officiel de cette formation, expliqué aux bénéficiaires que dans ce monde en pleine mutation, l’utilisation et la maitrise de l’outil informatique est plus que jamais indispensable pour toutes les couches sociales, en l’occurrence les jeunes élèves et étudiants qui bientôt finiront leurs études et vont se lancer sur le marché d’emploi. Pour le coordonnateur du projet Aristide Atrokpo, cette formation permettra aux bénéficiaires de ne plus être les analphabètes du siècle. Il s’agira donc, poursuit-il, de les faire former dans plusieurs modules des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Il a par ailleurs expliqué aux apprenants les principes et règles qui s’imposent avec rigueur durant cette formation.

Dans son allocution, le Chef du troisième arrondissement de Cotonou Omer Adétona a salué cette initiative prise par la Fondation Luc Sètondji Atrokpo. Il a aussi invité les apprenants à la discipline et l’assiduité.