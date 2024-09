Après ses échanges avec les entrepreneurs à Sèmè One et sa visite à AfriCereal Group lors de son passage à Cotonou ce lundi 9 Septembre 2024, M. Tony Elumelu est…

En visite de courtoisie au Bénin Tony Elumelu échangent avec les ministres Wadagni et Sédiou Adambi

Après ses échanges avec les entrepreneurs à Sèmè One et sa visite à AfriCereal Group lors de son passage à Cotonou ce lundi 9 Septembre 2024, M. Tony Elumelu est allé rendre une visite de courtoisie au ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances ainsi qu’au ministre de l’énergie, de l’eau et des mines. Le patron de Heirs Holdings et de Transcorp s’est dit impressionné par la transformation infrastructurelle qu’il a pu observer au Bénin. Il a dit son mérite au Président de la République, Patrice Talon, pour son leadership à la tête du pays.

« Je suis impressionné. Il y a un travail formidable qui se fait dans ce pays. De ce que j’ai pu observer, c’est un pays qui se transforme agréablement bien ». M. Elumelu n’a pas pu cacher ses impressions lors de sa visite de courtoisie à Cotonou. Au Ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, le président du Groupe UBA a salué le charisme et le leadership d’un ami, le chef de l’Etat, Patrice Talon. « Cette transformation est le résultat du leadership impactant de ce grand homme à la tête de ce pays » a fait observer M. Elumelu. Le patron de la holding Heirs Holdings a reconnu la beauté des infrastructures routières, des monuments et autres édifices érigés qui donnent un nouvel attrait à la capitale économique du Bénin.

Tony Elumelu a également marqué une halte au ministère de l’énergie, de l’eau et des mines. En effet, la filiale énergie de ce Groupe est l’un des partenaires privilégiés du Bénin dans le domaine de l’énergie électrique. L’hôte de Samou Sédiou Adambi est allé ainsi pour réchauffer les liens d’amitié et d’affaires entre l’Etat béninois et Transcorp Group dont il est le président. En effet ce groupe à travers sa filial énergie (Transcorp Power) génère et fournit de l’énergie électrique au Bénin. Ses centrales électriques dans l’État du Delta et dans l’État de Rivers, il représente environ 18 % de la capacité de production d’électricité du Nigéria. C’est donc un partenaire à la carte de visite respectable qui est passé dire ses civilités au ministre Séidou Adambi.

M. Tony Elumelu, au détour de sa visite de courtoisie, a également fait un clin d’œil aux clients de UBA Bénin. Il a dit sa gratitude aux clients rencontrés au sein de l’Agence Patte d’oie (Direction générale). Il s’est dit honoré de savoir qu’ils ont choisi UBA comme leur banque avant de leur souhaiter pleins succès dans leurs activités avec UBA comme partenaire.