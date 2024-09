Depuis quarante ans, UBA America, la succursale américaine de United Bank for Africa (UBA) Plc, est à l’avant-garde de la promotion et du renforcement des liens économiques et culturels entre…

Le parcours de 40 ans de UBA America : renforcer les liens entre l’Afrique et les États-Unis

Depuis quarante ans, UBA America, la succursale américaine de United Bank for Africa (UBA) Plc, est à l’avant-garde de la promotion et du renforcement des liens économiques et culturels entre l’Afrique et les États-Unis. Acteur essentiel du secteur bancaire, UBA America a non seulement facilité des transactions financières transparentes, mais a également défendu des initiatives qui favorisent la croissance et la compréhension mutuelles.

Suite à sa création en 1982, en tant que bureau de représentation à New York, la banque a obtenu une licence bancaire fédérale pour opérer en tant que succursale fédérale en 1984, après avoir rempli toutes les conditions pour commencer ses opérations complètes. Fait intéressant, la licence bancaire fédérale accordée par les États-Unis à UBA America a conféré à la banque les mêmes pouvoirs et privilèges qu’une banque nationale américaine, et malgré l’examen rigoureux auquel UBA America a régulièrement été soumise, en particulier par les deux régulateurs connus pour leur supervision complète – la Banque centrale du Nigéria (CBN) et le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) – UBA America a évolué pour devenir un acteur central du secteur financier, comblant le fossé entre l’Afrique et les États-Unis.

Au cours des quatre dernières décennies, UBA America a constamment fourni des solutions financières innovantes, répondant aux divers besoins des banques africaines, des entreprises mondiales et des organisations de développement, offrant des services de paiement, des solutions de financement commercial, des services de prêt par le biais de l’origination primaire et de la participation aux risques dans les transactions syndiquées, la trésorerie et les solutions de change.

Le directeur général du groupe UBA, Oliver Alawuba, a déclaré que la célébration était monumentale, d’autant plus qu’elle coïncidait avec le 75e anniversaire de la marque UBA, ajoutant que la banque était résolue à adhérer aux principes de bonne gouvernance d’entreprise aux États-Unis et continuerait à briser les barrières dans la fourniture de solutions financières innovantes à ses clients à travers le monde. « La réussite de UBA depuis sa création il y a 75 ans témoigne de sa vision et de sa détermination qui méritent d’être saluées, et UBA America à 40 ans n’est pas seulement une célébration de la longévité, mais aussi le reflet des contributions importantes de la banque au secteur financier et aux communautés que nous servons.” a-t-il ajouté. « La vision de UBA a toujours été de créer de la valeur, de promouvoir la croissance et de favoriser un écosystème financier fort et résilient et, UBA America illustre cette vision. “Nous sommes fiers de ce qui a été réalisé au cours des quatre dernières décennies et sommes convaincus que UBA America continuera à jouer un rôle crucial dans notre stratégie mondiale », selon Alawuba.

Directrice générale de UBA America et Directrice exécutive du Groupe

S’exprimant sur le chemin parcouru jusqu’à présent, la directrice générale de UBA America et directrice exécutive du groupe pour les services bancaires internationaux, Sola Yomi-Ajayi, a déclaré : « Célébrer les 40 ans de UBA America témoigne de notre résilience, de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’Afrique. UBA ne se limite pas à la banque, nous nous engageons à assurer la durabilité du continent africain par la promotion de l’inclusion financière, en forgeant des partenariats solides sur le continent tout en offrant un accès aux marchés financiers mondiaux. Poursuivant, elle a déclaré : « Nous avons continuellement évolué pour répondre aux besoins changeants du paysage financier, et nous restons déterminés à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes qui permettent à nos clients d’atteindre leurs objectifs financiers. Alors que nous regardons vers l’avenir, nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir et la croissance continue de UBA America. » Tout en prenant le temps d’apprécier le travail acharné de son personnel et de ses employés dévoués, Yomi-Ajayi, qui est également le directeur exécutif/PDG de UBA International, a noté qu’alors que UBA America commémore cette étape remarquable, la banque reste attachée à l’excellence, à l’innovation et à la conformité réglementaire. UBA America est la branche américaine de United Bank for Africa, la principale banque d’Afrique subsaharienne et l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec plus de 26 000 employés à l’échelle du groupe et au service de plus de 45 millions de clients dans le monde. Opérant dans une vingtaine de pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux clients particuliers, commerciaux et institutionnels, une inclusion financière de premier plan et la mise en œuvre de technologies de pointe.