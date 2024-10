Coupe du Monde de Maracana 2024 Le Bénin bat le Jamaïque d’entrée

Les Guépards du Bénin ont réussi leur entrée dans cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana ce samedi 28 septembre 2024. Victoire face à la Jamaïque 2-1.

Ce vendredi 27 septembre, a démarré du côté d’Abidjan, la Coupe du Monde de Maracana. Au Palais des Sports de Treichville ce samedi, les Guépards du Bénin ont fait leur entrée par une belle victoire sur la Jamaïque. Les poulains de Juste Fleury Dansou ont bien lancé leur compétition avec un succès sur le score de 2 buts à 1.

Vendredi, la Côte d’Ivoire, avait ouvert le bal en battant la Belgique (6-5) dans un match disputé. Lors du deuxième match, le Burkina-Faso s’est imposé face au Sénégal (4-0). Pour rappel, cette première édition du Mondial de Maracana, réunit 16 nations. Le Groupe A se compose de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Cameroun et de la Belgique. Dans le Groupe B, on retrouve le Bénin, la Jamaïque, la Guinée et la France. Le Togo, le Burkina-Faso, le Sénégal et la Guinée-Bissau forment le Groupe C. Enfin, le Groupe D comprend le Mali, le Canada, les États-Unis et le Brésil.

