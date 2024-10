Pétitions relatives aux unités administratives : les membres de la Commission des lois au contact des pétitionnaires

Les députés membres de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale du Bénin présidée par le député Orden Alladatin, sont au contact des populations auteures d’un certain nombre de pétitions envoyées au Parlement et relatives aux unités administratives. Il s’agit d’une prise de contact pour mieux s’enquérir des préoccupations de ces populations du découpage territorial, de changement de noms de villages ou de quartiers de villes, de démultiplication de villages et autres. De sources concordantes, l’ont apprend que trois équipes de députés prennent part à cette tournée. L’équipe N°2 composée des députés Benoît Degla (Coordonnateur), Alice Dadégnon (Rapporteure spéciale), Aïkoélé Rogatienne, Abiossè Razack, Dègny Léon, Kakpo Mahougnon, Malick Seibou, Jérémie Adomahoun et Victor Topanou, a sillonné les Communes de Ouidah et de Kpomassè dans le Département de l’Atlantique, les Communes de Comè, Bopa, Houéyogbé et Athiémé dans le Département du Mono et les Communes d’Aplahoué, Djakotomey et Klouékanmè dans le Département du Couffo.

Le vendredi 27 septembre dernier à Klouékanmey, cette équipe a pu échanger avec les pétitionnaires sur leurs différentes préoccupations. Sur 3 dossiers, un seul a été jugé acceptable avec des compléments d’informations à apporter pour satisfaire les parties. Sur les deux autres, la délégation a souhaité que leurs contenus soient reformulés pour des décisions judicieuses. « Nous ne sommes pas ici en tant que députés d’un parti politique. Nous sommes devant vous en tant qu’élus du peuple venus toucher de nos doigts les doléances que vous avez exprimées dans les pétitions qui nous ont été envoyées », a dit le député Benoît Dègla à l’ensemble des pétitionnaires de Klouékanmè. Toujours selon lui, le rapport qui va sanctionner cette mission sera déposé au président Louis Gbèhounou Vlavonou qui jugera de la suite à lui donner.

