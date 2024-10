Éducation: 80 000 bourses octroyées en 25 ans par la Fondation Vallet

Des actions phares pour le système éducatif béninois

La Fondation Vallet célèbre ses 25 ans de création. Les manifestations entrant dans le cadre de cette célébration au Bénin ont démarré dans la matinée de ce samedi 12 octobre 2024, par une conférence de presse animée par Espéran PADONOU, directeur de la fondation ; Cyra PADONOU SEKE, présidente du comité d’organisation ; Aliou DJIALIRI, directeur exécutif de l’ONG Bénin Excellence (BE), et Paul LOKO, directeur exécutif du Conseil des activités éducatives du Bénin (CAEB). Le professeur Odon Vallet, président de la fondation éponyme, était également présent à la rencontre avec les professionnels des médias.

« L’excellence entre innovation et transmission », c’est le thème retenu pour le Jubilé d’argent de la Fondation Vallet. Trois grandes célébrations sont prévues.

Selon Cyra PADONOU SEKE, présidente du comité d’organisation, la première s’est déjà déroulée à Hanoï au Vietnam le 21 septembre 2024. Cette première célébration d’après elle, a été marquée par « des témoignages poignants » de boursiers vietnamiens, la remise de la médaille pour la cause de la science et de la technologie au directeur de la Fondation Vallet ; et la diffusion du résumé d’un film documentaire qui retrace l’histoire de la Fondation depuis sa création à nos jours, et réalisé dans les trois pays où elle est présente à savoir, le Bénin, le Vietnam, et la France.

Ce film documentaire sera diffusé dans l’ensemble des bibliothèques financées par la Fondation Vallet au Bénin, et à Paris le 14 novembre au siège de la Fondation de France.

La 2e grande manifestation, la plus importante aura lieu le 26 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou. 1200 invités sont attendus à cette grande manifestation, qui selon la présidente du comité d’organisation, sera présidée par un membre du gouvernement béninois.

Des stars béninoises et ivoiriennes, notamment Faty et Kérozen, le groupe musical Les Pepit’Arts, sont annoncés. Une exposition photos retraçant l’histoire de la famille Vallet, et plusieurs autres activités sont prévues dans la 2e quinzaine du mois d’octobre. Il s’agit notamment de 6 caravanes qui auront simultanément lieu le 19 octobre à Natitingou, Djougou, Parakou, Abomey, Lokossa, Porto-Novo, sous l’égide du CAEB, et d’une dernière caravane qui reliera Calavi-Godomey et Cotonou le mercredi 23 octobre.

Des activités spécifiques aux différents centres sont prévues dans les bibliothèques CAEB de la Fondation Vallet à Djougou, Natitingou, Parakou Zongo et à la Faculté de médecine, ainsi qu’à Lokossa, Abomey-Calavi, et à Porto-Novo.

80 000 bourses octroyées en 25 ans et des actions en faveur des détenus

Selon le directeur, la Fondation Vallet après 25 ans d’activités a octroyé 80 000 bourses à raison de 50 000 au Vietnam, un peu plus de 20 000 au Bénin, et moins de 10 000 bourses en France.

Evoquant les actions de la fondation dans le domaine de l’éducation, notamment en ce qui concerne l’ouverture de bibliothèque, Espéran PADONOU informe qu’il existe au Bénin et au Vietnam, un réseau de 14 bibliothèques, dont 11 au Bénin et 3 au Vietnam. Le nombre de lecteurs en 2023, est estimé à 04 millions dont un peu plus de 03 millions dans notre pays.

Huit bibliothèques sont gérées par le CAEB dans plusieurs villes du Bénin (Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou, Djougou, Natitingou) avec 1.246.843 lecteurs l’année dernière. Trois bibliothèques sont gérées par Bénin Excellence dans l’agglomération de Cotonou, dont la plus grande bibliothèque d’Afrique francophone située à Godomey, celle d’Abomey-Calavi et celle de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou. Cet ensemble a reçu 1.950.000 Lecteurs en 2023. En plus de la lecture , plusieurs activités autres activités sont développées ( des clubs de théâtre. de lecture. des clubs d’intelligence artificielle.etc).

Les actions de la Fondation Vallet dans le domaine de la santé selon le directeur, sont subdivisées en deux volets. Les bibliothèques spécialisées en sciences de la santé, sous le contrôle du CAEB, et la santé des détenus. Ici, la fondation grâce à un accord avec l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) mène des actions pour le bien-être des détenus dans toutes les prisons du Bénin (100 000 consultations depuis 2018).

Espéran PADONOU a annoncé l’inauguration en janvier 2025, d’un centre de spécialité médicale à vocation sociale appelé Odon Vallet à Paris. Ce centre selon le directeur, sera animé par les meilleures médecins pour le traitement des cas les plus compliqués de maladie, et à moindre coût.

Critères d’octroi de bourses de la Fondation Vallet au Bénin et les montants

Selon Paul LOKO, directeur exécutif du Conseil des activités éducatives du Bénin, les premières bourses ont été attribuées en 2003. Mais 22 ans après le projet de bourse, les critères de choix des bénéficiaires ont été modifiés. Au lieu des meilleurs élèves des établissements, c’est désormais sur la base des examens nationaux notamment le CEP, le BEPC et le BAC que les bénéficiaires sont retenus. Au CEP, en moyenne, c’est les 5 meilleurs du Bénin qui sont retenus ; mais exceptionnellement cette année 2024, 07 boursiers ont été sélectionnés. Au BEPC, c’est les 70 premiers qui sont pris en compte, tandis qu’au BAC, les 5 premiers par série sont les bénéficiaires. Au début, le montant de la bourse pour les élèves était de 125 000 francs CFA l’an, et 250 000 francs CFA pour les étudiants. En 2024, la bourse a connu une augmentation, et est passée à 310 000 francs CFA l’an pour les élèves, et 620 000 chaque année pour les étudiants, a expliqué le DE du CAEB.

Par ailleurs, l’accès aux 08 centres que la Fondation Vallet a construits pour les enfants et les jeunes Béninois est subordonné à un abonnement ; 500 francs CFA l’an pour les écoliers ; 1000 francs CFA pour les élèves des collèges et lycées ; et 1500 francs l’an pour les adultes. « L’accès est libre et gratuit pour tous les enfants au Bénin, mais pour rentrer à la maison avec livres, il faut un abonnement », a précisé le DE du CAEB.

La collaboration avec Bénin Excellence

En collaboration avec la Fondation Vallet, Bénin Excellence, une ONG partenaire réalise plusieurs projets dont l’Ecole d’Eté sur l’intelligence artificielle de la fondation ; lequel a permis de former en quatre éditions, environ 800 jeunes de toute l’Afrique francophone aux notions de l’intelligence artificielle et d’installer un laboratoire d’intelligence artificielle et des clubs d’intelligence artificielle sur toute l’étendue du territoire national. Une école d’Eté d’écriture et de journalisme a permis également à une centaine de jeunes de s’outiller en deux éditions. A cela s’ajoute les laboratoires de langues qui d’après le président de Bénin Excellence, constituent des références en matière d’apprentissage et de renforcement de capacités en Anglais, en Allemand et en Espagnol. La création d’un laboratoire de langues étrangères en 2023, et d’un laboratoire de langues nationale, Fongbé font également partie des actions.

Au niveau du volet médico-social, il y a eu depuis 2018, plus de 100 000 consultations et prises en charge dont 35 000 environ en 2023 dans les prisons. La mie en place et le renforcement continuel de mini bibliothèque dans tous les établissements pénitentiaires pour contribuer à l’épanouissement et à la réinsertion des détenus sont les activités réalisées au profit des détenus, et plusieurs autres activités, a expliqué Aliou DJIALIRI.

F. A. A.

