Forum international du cadre de vie Développement urbain: Abdoulaye Bio Tchané très optimiste

Sous la houlette du ministre en charge du Cadre de Vie, José Didier Tonato, l’édition 2024 du Forum international du cadre de vie s’est déroulé à la salle Dôme de l’hôtel Sofitel Bénin les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2024. A l’occasion le ministre d’Etat en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, a affiché sa conviction du développement saint de l’urbanisation qui plane à l’horizon avec une telle initiative.

Depuis l’accession du régime de la Rupture au pouvoir, l’assainissement du cadre de vie fait partie de l’une des préoccupations majeures inscrites au cœur même du Programme d’action du gouvernement. Et pour relever les défis qui s’imposent, le ministère en charge du Cadre de vie a initié depuis l’année dernière un creuset de réflexion dénommé, ‘’Forum international du cadre de vie’’ (FIC). Il s’agit d’une noble initiative dont la vision est de regrouper chaque année les sachants du domaine de l’urbanisation et de l’aménagement du cadre de vie afin de mener des réflexions profondes sur la stratégie à mettre en place en vue de conférer aux différents cadres de vie un aspect captivant et ainsi redorer, de manière esthétique, le blason de la destination Bénin. Une belle préoccupation qui épouse l’assentiment du Ministre d’Etat en charge du plan et du développement qui n’a pas caché son admiration. « C’est un agréable plaisir pour moi, de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette 2ème édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC). A cette étape, nous pouvons affirmer que le pari est gagné et que cette grande rencontre annuelle, qui célèbre le cadre de vie, est désormais actée. La pertinence de ce forum n’est plus à démontrée. Le contexte mondial et national est marqué par une population urbaine sans cesse croissante, avec pour corollaire, le développement de secteur urbain informel et une urbanisation chaotique et sauvage. Celle-ci pose de nombreux défis aussi bien à la santé, à l’éducation, à l’énergie, à la sécurité, ainsi qu’à l’environnement. Face à ces défis et leurs enjeux, il était nécessaire de réfléchir sur la promotion d’un cadre de vie sain et durable ; et ce creuset est donc le plus approprié. C’est faire de l’euphémisme que de dire que ces défis, dans leurs différentes jonctions, s’ils ne sont pas traités et circonscrits, sont le lit de la pauvreté, de la précarité et de la fragilité. Merci donc d’avoir accepté de vous associer à cette journée. Vous parlerez de cadre de vie, certes, mais vous travaillerez, ainsi, à l’éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités et à la promotion du bien-être social et du développement durable. Il n’y a aucun objectif plus noble, lorsque l’on est dans l’action publique. Les actions de notre Gouvernement, dans le secteur du cadre de vie, notamment depuis 2016, rencontrent ce souci constant de l’amélioration du bien-être de nos populations. Il importe de revenir sur certaines des actions qui me semblent très concernées par le sujet. Il s’agit de : l’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement dans plusieurs villes, la construction de logements, de marchés, de cités administratives, d’hôpitaux de référence, de stades, d’écoles, etc. , poursuite du projet d’asphaltage pour développer les zones insalubres ou défavorisées, l’actualisation des textes en matière d’environnement, de changement climatique, d’urbanisme, de construction, d’hygiène et d’aménagement du territoire, la réorganisation de la filière de la gestion des déchets solides et liquides, et la lutte contre le commerce des sachets non biodégradables, etc. Il est évident, qu’avec ces actions, qui ne sont du reste pas exclusif, notre Gouvernement a transformé le cadre de vie de nos populations, et impacté, en profondeur, leur bien-être. Alors que je lançais, l’année dernière, le 1er Forum International du Cadre de Vie, j’avais espéré qu’il portera beaucoup de fruits et boostera davantage les politiques en matière de cadre de vie. Aujourd’hui, je note, avec satisfaction, que cet espoir n’est pas vain. Le chemin parcouru en si peu de temps est prometteur et rassurant. Ces derniers jours, nous avons eu la grande satisfaction de recevoir des retours extrêmement positifs de la part de nos visiteurs étrangers. Ils ont unanimement souligné les améliorations significatives du cadre de vie dans nos grandes villes, un résultat des efforts conjoints de notre gouvernement et des acteurs locaux pour rendre nos espaces urbains plus agréables, mieux structurés et plus inclusifs.

Par ailleurs, au cours de la récente tournée gouvernementale dans les communes, nous avons également été touchés par les témoignages de nos concitoyens. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour les actions entreprises, qu’il s’agisse des infrastructures, des services publics ou encore des initiatives de développement local. Ce soutien enthousiaste nous encourage à poursuivre avec détermination notre programme d’amélioration du cadre de vie et de renforcement de la cohésion sociale dans toutes les régions de notre pays. Ces retours, tant des visiteurs étrangers que de nos populations, sont pour nous un signe que le chemin que nous avons emprunté est le bon, et qu’il nous faut redoubler d’efforts pour continuer sur cette lancée. Permettez-moi de saisir l’opportunité de la Journée Mondiale de l’habitat, sur le thème : « Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur » pour vous convier à une réflexion approfondie sur l’engagement de la jeunesse dans la croissance et l’évolution de nos villes » souligne Abdoulaye Bio Tchané tout satisfait de la tenue effective de cette deuxième édition du Fic.

Teddy GANDIGBE

Matin Libre