Match Bénin-Rwanda: Un duel décisif entre Guépards et Amavubi ce jour

En lice pour la qualification à la Can 2025, les Guépards du Bénin affrontent le Rwanda, ce vendredi 11 octobre, avec l’objectif de conserver leur deuxième place dans la poule D, dominée par le Nigeria. Privé de Tosin Ayegun, blessé, mais fort d’une équipe quasiment au complet, le Bénin doit impérativement l’emporter pour maintenir ses ambitions dans ces éliminatoires décisives.

Par Christian HOUNONGBE / La Nation

Les Guépards du Bénin, actuellement deuxièmes de la poule D avec 3 points (-2), vont en découdre avec les Amavubi du Rwanda, ce vendredi 11 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Can 2025. Cette rencontre représente une occasion en or pour les Béninois de renforcer leur position derrière le Nigeria (4 points, +3), leader du groupe, et d’écarter un challenger direct pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. En dépit de l’absence de Tosin Ayegun, blessé, tous les autres joueurs convoqués sont présents dans un bon état d’esprit. Après une défaite initiale contre le Nigeria (0-3) et une victoire essentielle contre la Libye (1-0), le Bénin doit capitaliser sur ce match pour rester en course. Le Rwanda, de son côté, arrive avec une dynamique différente. Les Amavubi, invaincus mais en quête de leur première victoire dans cette campagne, ont montré une solidité défensive impressionnante lors de leurs deux premiers matchs : un nul 1-1 contre la Libye et un autre nul (0-0) face au Nigeria. Avec une défense bien organisée, l’équipe rwandaise espère tenir tête aux Guépards réputés pour leur vitesse et leur capacité offensive. Pour le Bénin, l’enjeu est clair : une victoire permettrait non seulement de creuser l’écart avec le Rwanda, mais aussi de se rapprocher de la qualification pour la Can 2025. Gernot Rohr, fort de son expérience, saura tirer profit de la discipline défensive de son équipe, menée par Cédric Hountondji et Mohamed Tidjani, pour neutraliser les assauts rwandais et exploiter les faiblesses offensives de l’adversaire■

Affiches et résultats de matchs

Jeudi 10 octobre

13 h Namibie – Zimbabwe (Windhoek)

16h Ghana – Soudan

16h RD Congo – Tanzanie (Kinshasa)

16h Cap-Vert – Botswana (Praia)

19h Algérie – Togo (Annaba)

19h Burkina Faso – Burundi (Ebimpé, Côte d’Ivoire)

Vendredi 11 octobre

13h Guinée équatoriale – Liberia (Malabo)

Zambie – Tchad (Ndola)

Mozambique – Eswatini (Maputo)

14h Madagascar – Gambie (Casablanca, Maroc)

16h Cameroun – Kenya (Japoma, Douala)

Égypte – Mauritanie (Le Caire)

Nigeria – Libye (Uyo)

Bénin – Rwanda (Félicia, Côte d’Ivoire)

Ouganda – Soudan du Sud (Kampala)

17h Afrique du Sud – Congo (Port-Elizabeth)

19h Côte d’Ivoire – Sierra Leone (San Pedro)

Tunisie – Comores (Radès)

Gabon – Lesotho (Franceville)

Angola – Niger (Luanda)

Mali – Guinée-Bissau (Bamako)

Sénégal – Malawi (Dakar)

Samedi 12 octobre

16h Guinée – Éthiopie (Abidjan, Côte d’Ivoire)

19h Maroc – Centrafrique (Oujda)

