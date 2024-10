Tournée du préfet du Couffo: Christophe Mégbédji face aux problèmes de Djakotomey et Aplahoué

Pour apprécier la gestion des communes sous sa tutelle et recueillir les attentes des populations, le préfet du département du Couffo, Christophe Mégbédji, a démarré sa tournée statutaire, lundi 21 octobre dernier, par les communes de Djakotomey et Aplahoué. Il était assisté des membres de la Conférence administrative départementale (Cad) et de responsables à divers niveaux.

Par Valentin SOVIDE, AR/Mono-Couffo

Cette descente s’inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire au titre de l’année 2024. Il s’agissait pour le préfet du Couffo de s’imprégner des difficultés des populations vivant dans les communes sous sa tutelle. La mairie de Djakotomey a constitué la première étape de cette sortie du préfet Christophe Mégbédji et de sa suite. Ici, la délégation préfectorale a rencontré et écouté les autorités communales. C’est l’occasion pour les conseillers communaux, d’arrondissement et de village de faire part à l’autorité des difficultés rencontrées dans la commune. Ulrich Sokégbé, maire de Djakotomey, après avoir reconnu les efforts faits, a présenté une liste des difficultés auquelles sont confrontés ses administrés. Ce sont, entre autres, les problèmes d’insécurité, de transhumance, d’électricité, d’eau, de pistes rurales, de manque d’enseignants dans les établissements scolaires et de manque de personnels qualifiés dans les centres sanitaires. Le maire Ulrich Sokégbé n’a pas manqué d’évoquer la situation du musée régional de Kinkinhoué qui est dans un état préoccupant, sans électricité, sans eau et sans gardien. Pourtant, ce site qui s’étend sur 3 hectares pourrait, estime le maire de Djakotomey, améliorer son taux de fréquentation s’il bénéficiait d’un programme spécial de rénovation, suivi de communication pour sa visibilité.

Le maire Ulrich Sokégbé a également abordé, pêle-mêle, la situation des agents des Eaux et Forêts qui ne disposent pas de locaux ; du secteur agricole qui souffre du non-accès aux intrants agricoles par les producteurs de la commune… Il n’a pas occulté les différends frontaliers qui opposent Djakotomey et ses voisins immédiats que sont Dogbo et Aplahoué. Ces communes, en effet, réclament l’emprise territoriale des postes de collecte de taxes et autres impôts.

Poursuivre les efforts

Après Djakotomey, le cap a été mis, dans l’après-midi du lundi, sur la commune d’Aplahoué, chef-lieu du département du Couffo. Le maire Maxime Allossogbé et son conseil ont présenté un chapelet de doléances au préfet Mégbédji. A Aplahoué, les problèmes sont les mêmes qu’à Djakotomey. Mais le maire de la commune met plus l’accent sur le besoin de bitumage des routes, notamment un programme d’asphaltage pour Aplahoué, et l’urgence d’une double voie pour traverser Aplahoué, Azovè et Dogbo. A la suite du maire Maxime Allossogbé, des citoyens se sont aussi exprimés sur des questions d’intérêt afin de mieux faire comprendre les situations qu’ils vivent à Aplahoué.

Edifié par ce qu’il a vu et entendu à Aplahoué comme à Djakotomey, Christophe Mégbédji reconnait les efforts faits au quotidien par les divers acteurs pour contribuer au processus de développement durable et harmonieux de ces localités. Car, il est observé qu’aujourd’hui, toutes les communes atteignent pratiquement 100 % des prévisions faites. Et pour le préfet Mégbédji, il importe que les différents acteurs de la chaîne poursuivent sur cette lancée, tout en améliorant la mobilisation des ressources. « Beaucoup d’efforts sont faits », reconnait-il, avant d’inviter les uns et les autres à renforcer les acquis.

Par ailleurs, le préfet du Couffo réaffirme son engagement à prioriser la franche collaboration, l’esprit d’équipe et de sacrifice afin de favoriser le développement harmonieux au sein des communes. En ce qui concerne les diverses doléances, il fait savoir que des dispositions seront prises pour combler les attentes de la population