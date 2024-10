Agriculture, éducation et accès à l’eau: 74,5 milliards pour impacter plusieurs localités

Le Bénin vient de décrocher un financement de 74,5 milliards de F Cfa pour financer son développement. Il s’agit de plusieurs accords de financement qui visent à booster l’agriculture, l’éducation technique et l’accès à l’eau potable dans plusieurs localités.

Par Babylas ATINKPAHOUN,

C’est un financement important pour le développement local au Bénin. Avec une enveloppe de 74,5 milliards de F Cfa, le Bénin dispose d’importantes ressources pour transformer trois secteurs clés : l’agriculture, la formation technique et l’accès à l’eau potable. Ces investissements, soutenus par des partenaires internationaux comme le Fonds de l’Opep pour le développement international (Ofid), la Banque ouest africaine de développement (Boad) et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (Fkdea), visent à améliorer les conditions de vie des populations et à bâtir une économie plus résiliente. Un souffle bonifiant qui promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens sur l’étendue du territoire. C’est Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, ayant représenté le Bénin aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi), tenues du 21 au 26 octobre à Washington, qui a conclu ces accords de financement.

D’une valeur d’environ 15,6 milliards de F Cfa, le financement octroyé par l’Ofid permettra l’extension du Projet d’appui au développement du maraîchage (Padmar) à 27 nouvelles communes. Ce projet vise à augmenter les revenus des maraîchers tout en renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones rurales. Les localités bénéficiaires incluent des communes comme Karimama, Malanville, Banikoara et Parakou, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Les investissements permettront également un accompagnement technique et la mise en place d’infrastructures comme des périmètres irrigués, ce qui réduira la dépendance à l’égard des pluies et prolongera la saison de production. En répondant aux besoins locaux, ce projet s’inscrit dans une vision durable pour l’agriculture béninoise qui demeure un pilier de l’économie nationale.

Bien-être social

Outre l’agriculture, l’éducation technique et professionnelle a également bénéficié d’un soutien important. La Boad alloue 30 milliards de F Cfa pour la réhabilitation et la construction de trois lycées techniques professionnels à Bohicon, Natitingou et Lokossa. Cet investissement dans l’éducation vise à renforcer l’offre de formation technique pour les jeunes, ainsi que leurs opportunités d’emploi et leur qualification professionnelle. Ces lycées seront équipés de laboratoires et d’ateliers modernes pour des formations adaptées aux besoins actuels du marché de l’emploi. En facilitant l’accès aux formations spécialisées, le gouvernement espère réduire le taux de chômage des jeunes tout en améliorant la productivité nationale. Les diplômés de ces lycées techniques pourront notamment contribuer à des secteurs en plein essor comme l’industrie, l’artisanat et les technologies de l’information, répondant ainsi à une demande croissante de main-d’œuvre qualifiée.

Enfin, dans le domaine de l’accès à l’eau potable, le Fonds koweïtien s’associe à la Boad pour renforcer le système d’alimentation en eau potable dans les villes de Bassila, Allada, Lokossa, et Athiémé. Ce projet, financé à hauteur de 8,9 milliards de F cfa par le Fonds koweïtien et de 20 milliards de F Cfa par la Boad, vise à fournir de l’eau potable à des milliers de citoyens, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions sanitaires et à la réduction des maladies hydriques qui restent un enjeu sanitaire majeur. Les infrastructures hydrauliques prévues dans ces localités seront conçues pour répondre aux besoins croissants en eau des communautés, en tenant compte de la croissance démographique et des conditions climatiques de chaque région.

Les accords ont été respectivement signés avec Abdulhamid Alkhalifa, président de l’Ofid, Serge Ekué, président de la Boad, et Ghanem Al Ghunaiman, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (Fkdea). Le gouvernement démontre une fois de plus son engagement en faveur du bien-être des citoyens, en renforçant le capital humain, la sécurité alimentaire et l’accès aux services sociaux de base. Ces projets témoignent également de la volonté du gouvernement de mettre l’amélioration des conditions des citoyens au cœur de sa politique. Ces financements marquent une étape décisive pour le Bénin dans sa quête de développement inclusif et durable. C’est une nouvelle contribution dans la construction d’un Bénin plus résilient et autonome, prêt à relever les défis du développement dans un contexte régional et mondial exigeant.

La Nation