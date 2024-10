L’Université de Parakou (Up) et l’École supérieure privée des sciences agronomiques (Espsa) K-d.k ont officialisé un partenariat historique par la signature d’un accord-cadre de coopération. Cette signature a été réalisée…

Coopération interuniversitaire: L’Université K-D.K et l’Université de Parakou s’unissent pour l’excellence agricole

L’Université de Parakou (Up) et l’École supérieure privée des sciences agronomiques (Espsa) K-d.k ont officialisé un partenariat historique par la signature d’un accord-cadre de coopération. Cette signature a été réalisée par le recteur de l’Up, le Professeur Bertrand Sogbossi Bocco, et le promoteur de l’Université agricole (Ua K-d.k), l’honorable Charles Toko, ce vendredi 25 octobre 2024 à l’Up.

Au détour de la cérémonie de signature de l’accord-cadre de coopération, le Doyen de la Faculté d’agronomie (Fa) de l’Up, Valérien Zinsou, a souligné l’engagement de l’Ua K-d.k et de son promoteur. « L’honorable Charles Toko a une grande vision pour le domaine agricole depuis plusieurs années. Il impacte la formation des jeunes dans ce secteur. Avec les ressources que nous avons, nous allons accompagner l’Ua K-d.k dans cet élan, car il est important de former des professionnels compétents pour booster notre économie. », a-t-il fait remarquer.

De son côté, le Vice-recteur en charge de la coopération, Professeur Nasser Baco, a rappelé l’histoire de leur collaboration. « Sous le recteur Gandaho, Charles Toko, ancien maire de Parakou, a lancé un défi qui nous a poussés à renforcer notre coopération. Cette signature d’accord-cadre est le fruit de cette dynamique renouvelée et d’un engagement mutuel pour l’excellence », a-t-il reconnu.

Dans son allocution, l’honorable Charles Toko a exprimé sa gratitude à l’endroit de l’équipe rectorale, celle du décanat de la Fa et de l’Edsae de l’Up. « C’est avec un grand bonheur et une profonde gratitude que nous nous apprêtons aujourd’hui à signer cet accord-cadre, le premier de son genre pour l’Ua K-d.k. Ce partenariat, que nous espérons fructueux, marque le début d’une collaboration historique qui ouvrira de nouvelles perspectives pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans le domaine agricole. En unissant nos forces, nous pourrons développer des solutions novatrices pour répondre aux besoins croissants en alimentation et en développement rural. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de l’histoire de l’agriculture. », a déclaré le promoteur de l’Espsa K-d.k, Charles Toko.

Le Recteur de l’Up, Professeur Bertrand Sogbossi Bocco, a mis un point d’honneur sur l’importance de cette initiative.« L’Up est très contente de vous voir dans cette initiative. Le secteur agricole joue un rôle important dans notre économie, et toute initiative visant à renforcer le capital humain est louable. En nous associant, nous allons impacter la qualité de la formation dans le secteur agricole et contribuer à l’intérêt national. Vive les mariés, Up et Ua K-d.k », a conclu le premier responsable de ce haut lieu de savoir.

Ce partenariat entre l’Up et l’Ua K-d.k répond à un besoin urgent de collaboration dans le secteur agricole béninois. En mettant en commun leurs ressources et expertises, ces deux institutions s’engagent à relever les défis actuels de l’agriculture, favorisant ainsi une croissance durable. Ce nouvel élan marque une avancée pour l’enseignement supérieur agricole au Bénin, avec des impacts attendus tant au niveau national qu’international.

Cell-com Ua kdk

Matin Libre