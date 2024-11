UBA renforce son engagement dans les investissements à long terme en Afrique et s’apprête à étendre ses activités au Moyen-Orient

La banque globale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a enclenché le processus d’expansion de ses activités au Moyen-Orient avec des plans en cours pour l’ouverture d’une filiale en Arabie Saoudite, la plus grande économie de la région.

Ce projet, qui devrait se concrétiser d’ici à l’année prochaine, marquera la deuxième filiale de la banque dans la région du Golfe, après l’expansion de ses activités aux Émirats arabes unis en 2022.

Le Directeur Général Adjoint du Groupe UBA, Muyiwa Akinyemi, qui a fait l’annonce lors d’une session de panel pendant la 8e édition de l’Initiative pour l’Investissement dans le Futur (FII) à Riyad, en Arabie Saoudite, et lors d’une interview avec Arise TV, a souligné l’engagement stratégique de la banque à promouvoir la croissance de l’Afrique à travers le développement des infrastructures, l’autonomisation des jeunes et des partenariats durables sur les marchés mondiaux clés.

Il a déclaré que « l’ouverture d’une présence en Arabie Saoudite représente la prochaine étape pour nous dans la connexion de la région Afrique-Golfe. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’apporter l’expertise de UBA dans les services financiers en Arabie Saoudite, où nous visons à faciliter le transfert de connaissances et à créer des liens économiques solides. »

« Ce projet nous permettra également d’accéder à l’expertise saoudienne en matière de sécurité alimentaire, de transition énergétique et de pratiques durables des éléments cruciaux pour le développement continu de l’Afrique » a-t-il ajouté.

Tout en soulignant l’importance de l’Afrique en tant que destination stratégique pour les investissements à long terme, il a fait savoir que : « le déficit d’infrastructure de l’Afrique est une opportunité pour les investisseurs du monde entier. Notre message aux régions du Golfe et d’Asie du Sud-Est est qu’elles doivent intégrer l’Afrique dans leur horizon d’investissement. Aujourd’hui, la sécurité alimentaire est primordiale à mesure que notre population s’accroît. »

Akinyemi a également mis en avant l’engagement de la banque pour le développement des jeunes talents africains à travers l’entrepreneuriat. « Guidée par les efforts de notre Président du Groupe avec la Fondation Tony Elumelu, UBA s’engage à soutenir les jeunes entrepreneurs dans les domaines de la technologie, de l’agriculture et du divertissement, qui sont tous des secteurs en pleine croissance en Afrique. Avec une population aussi jeune et dynamique, nous voyons un potentiel énorme pour l’innovation et la croissance. »

Il a également réitéré le soutien continu de la banque aux petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique et au-delà, en soulignant l’engagement de la banque envers ces entreprises, qu’il considère comme des acteurs clés de l’économie africaine et des vecteurs d’emploi et de croissance économique.

« Les PME sont l’épine dorsale du développement économique en Afrique. Elles contribuent de manière significative à la création d’emplois et aux chaînes de valeur, en particulier au Nigeria. Au cours de l’année écoulée, UBA a engagé des milliards pour soutenir les PME à travers l’Afrique, et notre réseau dans plus de 20 pays nous permet d’avoir un impact substantiel » selon Akinyemi.

Au cours des discussions, Akinyemi a pris le temps de mettre en avant l’expérience de longue date de UBA sur le continent, alors qu’elle navigue dans un paysage d’investissement en constante évolution, ajoutant que « En tant qu’investisseurs, nous nous concentrons sur les infrastructures et les projets durables qui encouragent la prospérité économique tout en répondant à des problèmes pressants tels que la migration des talents. Notre objectif est de permettre aux personnes de prospérer en Afrique sans avoir besoin de se relocaliser. En investissant dans les talents locaux et en développant les secteurs de croissance, nous contribuons à bâtir la prochaine génération d’innovateurs mondiaux ici même en Afrique. »

Le DGA a par ailleurs exprimé l’approche de UBA en matière de gestion des risques sur le continent, en insistant sur le fait que les 75 années d’existence de la banque lui ont permis d’acquérir une connaissance unique des marchés et des stratégies pour naviguer dans des environnements divers.

« Avec plus de sept décennies d’expérience, l’Afrique est ce que nous connaissons, et cette expertise nous permet de gérer les risques efficacement. Nous voyons d’énormes opportunités dans divers secteurs à travers le continent, et nos investissements continus sont motivés par un engagement à apporter une autonomisation économique aux communautés, à accroître le PIB et à améliorer la qualité socio-économique. Notre anniversaire est une célébration de l’héritage de UBA dans sa contribution au progrès de l’Afrique. Nous nous réjouissons de tirer parti de ce jalon pour avoir un impact encore plus grand dans les différents secteurs et pour autonomiser les générations futures. »

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de quarante-cinq millions de clients, à travers 1 000 agences et points de contact dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres, Paris et Dubaï, UBA connecte les personnes et les entreprises en Afrique à travers la banque de détail, commerciale et d’entreprise, les paiements et transferts transfrontaliers innovants, le financement du commerce et des services bancaires auxiliaires.