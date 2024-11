UBA va lever 239.4 milliards de nairas à travers l’émission d’actions

La banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, prévoit de lever 239,4 milliards de nairas grâce à une émission de droits de 6 839 884 274 actions ordinaires de 50 kobos chacune, au prix de 35,00 nairas par action.L’émission d’actions, qui a débuté le vendredi 15 novembre 2024, offre aux actionnaires existants l’opportunité d’acheter des actions supplémentaires en proportion de leurs participations actuelles. Cette offre est faite sur la base d’une nouvelle action ordinaire pour cinq actions ordinaires existantes détenues au 5 novembre 2024.

Dans sa lettre adressée aux actionnaires, le président du groupe United Bank for Africa, Tony Elumelu, a rappelé qu’à la suite de la résolution adoptée par les actionnaires du groupe lors de l’assemblée générale annuelle tenue en mai 2024, autorisant la mise en place d’un programme d’actions en capital d’une valeur de 400 milliards de nairas, UBA lancera une émission d’actions, ce qui constituera une première étape de son programme de levée de fonds.

« L’émission de droits de UBA vise à lever 239,4 milliards de nairas, grâce à l’émission de nouvelles actions ordinaires à nos actionnaires. L’objectif principal de cette émission est de renforcer notre capacité à saisir des opportunités de croissance et à maintenir notre position de leader dans le secteur bancaire », a déclaré Elumelu.

S’expliquant sur l’utilisation des fonds levés, le président du groupe a noté qu’au-delà de la conformité réglementaire, ces fonds permettront d’étendre la capacité de prêt du groupe, d’investir dans les infrastructures digitales, de soutenir des pratiques commerciales durables et d’élargir les opérations du groupe en Afrique.

Elumelu a également souligné les efforts de UBA pour stimuler la croissance économique à travers l’Afrique. « Notre partenariat historique avec le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), où UBA s’est engagée à fournir jusqu’à 6 milliards de dollars de financement au cours des trois prochaines années pour soutenir les PME éligibles à travers l’Afrique, témoigne de notre engagement à favoriser le développement économique » a fait observer M. Elumelu.

Cette émission est en conformité avec les exigences révisées de capital minimum pour les banques commerciales nigérianes, annoncées par l’autorité de régulation bancaire suprême au Nigeria – la Banque centrale du Nigeria (CBN), plus tôt cette année.

UBA a constamment démontré sa capacité de croissance et sa résilience, comme en témoignent les solides performances financières du groupe et les récentes distinctions reçues dans le secteur. La politique progressive de dividendes de UBA, avec une augmentation de 14,8 % du rendement annuel des dividendes, illustre la capacité du groupe à récompenser régulièrement ses actionnaires.

En 2023-2024, UBA a remporté les prix « Banque de l’année » dans huit de ses filiales à savoir au Cameroun, au Tchad, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Mozambique, en République du Congo, en Sierra Leone, en Tanzanie – ainsi que le prix régional pour l’Afrique. En 2024, elle a également été distinguée comme « Meilleure banque des marchés frontières » et « Meilleure banque pour les PME en Afrique ».

Les demandes pour l’attribution provisoire des droits relatifs aux nouvelles actions ordinaires devront être effectuées exclusivement via le portail NGX e-offer pendant la période de l’offre. Les actionnaires existants auront également la possibilité de demander des actions supplémentaires au-delà de leur allocation provisoire, comme indiqué dans la Lettre d’attribution provisoire. Les actionnaires, clients de la banque, sont encouragés à accéder à leurs droits via les plateformes bancaires en ligne et mobiles de UBA.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de quarante-cinq millions de clients à travers 1 000 bureaux commerciaux et points de contact dans 20 pays africains. Avec une présence internationale unique à New York, Londres, Paris et Dubaï, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l’Afrique et le monde, grâce à des services bancaires aux particuliers, commerciaux, aux entreprises et institutionnels, ainsi qu’à des solutions innovantes de paiements transfrontaliers, de transferts de fonds, de financement du commerce et autres services bancaires connexes.