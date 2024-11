UBA-Bénin : La deuxième édition du Concours National de Dissertation lancé

L’édition 2024 du Concours National de Dissertation initié par la Fondation UBA a été officiellement lancé ce vendredi 15 novembre au siège de UBA à Cotonou. A l’annonce de cet exercice littéraire auquel tous les collégiens béninois sont conviés, Charles KONE, Directeur Général de UBA –Bénin est revenu sur raisons qui sous-tendent cette initiative prise par l’institution bancaire depuis l’année dernière.

Par Dieudonné AWELE

Dénommé en anglais (NEC National Essay Competition), le Concours National de Dissertation est une initiative de la Fondation UBA qui, selon le Directeur Général de UBA-Bénin, permettra aux élèves du second cycle d’avoir une culture appliquée de la langue française en vue de faire face aux défis qui s’imposent aujourd’hui dans un monde en pleine mutation. Pour cette deuxième édition tous les élèves béninois du seconde en terminale des collèges publics comme privés sont appelés à s’inscrire du 15 novembre au 15 décembre 2024. Les candidats qui seront retenus vont plancher sur le thème : « La télévision est une des causes non négligeables des mauvais résultats scolaires des jeunes enfants en Afrique » de Patrice Tollier. Selon le Directeur Général de UBA-Bénin, le sujet a été choisi à cause de l’échec scolaire qui s’observe depuis quelques années dans plusieurs pays africains. Et ceci en raison, explique t-il, du temps que les apprenants accordent aux émissions télévisuelles au détriment du temps qu’ils devraient accorder aux études. A ceci, poursuit Charles Koné, s’ajoute l’influence des réseaux sociaux sur la jeune africaine et notamment sur les élèves qui y consacrent le maximum de leurs temps.

Selon les explications de Didier Sourou, Directeur du Marketing et de la Communication de UBA-Bénin, l’initiative a donc pour objet principal de freiner cette dépendance des élèves vis-à-vis des chaines télévisuelles et des réseaux sociaux. Ce qui pourra leur permettre, souligne t-il, de se consacrer davantage à leurs études. Si l’année dernière, les atteintes ne sont pas comblées en raison du faible taux de participation, cette année, les dirigeants de UBA-Bénin espèrent qu’il aura d’engouement. Les trois meilleurs candidats qui se seront dégagés après la présélection empocheront respectivement 500.000Fcfa, 300.000Fcfa et 200.000Fcfa sans oublier d’autres cadeaux précieux. Il est à rappeler que pour la première édition, ce sont les candidats, Merveille DOSSOU du Prytanée militaire, Akala KALIGORA aussi du Prytanée Militaire de Bembèrèkè et Urielle Funmilayo DJOMAKI du Cours Secondaire Les Palmiers de Cotonou qui ont ravi la vedette aux autres concourants.

Calendrier du déroulement des activités du Concours National de Dissertation

15 novembre-15 décembre 2024 : Enregistrement des candidatures

18 décembre 2024 : Correction et annotation des copies

19 décembre 2024 : Annonce des présélectionnés

21 décembre 2024 : Composition finale