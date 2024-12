Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) était les 05 et 06 décembre 2024 dans des Collines où il s’est entretenu avec les élus communaux, secrétaires…

Bénin/Amélioration de la gouvernance locale dans le département des Collines : Le Ministre Raphaël Akotègnon satisfait des avancées

Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) était les 05 et 06 décembre 2024 dans des Collines où il s’est entretenu avec les élus communaux, secrétaires exécutifs, cadres administratifs, représentants de la société civile, sages et notables sur la gouvernance locale dans ledit département. Au cours de ces rencontres, le point des actions relatives à la gouvernance des collectivités locales a été fait

Par Dieudonné AWELE

Le Ministre Raphaël Akotègnon chargé de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale est une fois encore descendu sur le terrain. Cette fois-ci, ce sont les communes de Bantè, Glazoué, Ouèssè et Savè qui ont été sillonnées par l’autorité ministérielle. Les questions ayant trait à la qualité de la gestion des finances locales et de la mobilisation de ressources propres ont été largement abordées par le Ministre et les maires et Secrétaires Exévutifs. Le tableau présenté par ceux-ci et les cadres administratif est bien reluisant. Un état des lieux qui explique clairement que les directives données par l’autorité de ce département ministériel sont suivies et respectées. «Comme vous le savez si bien, le progrès n’appartient qu’aux personnes qui peuvent marquer un arrêt pour apprécier le chemin parcouru et ajuster à temps, leurs investissements» a fait comprendre.

Le ministre se réjouit des performances obtenues et salue les efforts fournis par les maires des communes des Collines pour que des avancées soient ainsi enregistrées dans la gestion de la gouvernance économique locale. «J’ai pu observer une amélioration des ressources propres et dépenses de fonctionnement ainsi que des dépenses d’investissement dans l’ensemble des communes du département au cours de l’année 2023 comparativement à l’an 2022. C’est le lieu de saluer publiquement ces efforts consentis et de vous en féliciter chacun et collectivement » se réjouit-il. Néanmoins, le Ministre Raphaël Akotègnon invite ses collaborateurs que sont les élus communaux de redoubler d’ardeur sur d’autres plans. « Cependant, l’amélioration des dépenses d’investissement enregistrée reste encore faible. Ce qui appelle de votre part la prise de mesures fortes pour inverser cette tendance » a-t-il fait remarquer.

Le Ministre Akotègnon a également eu des échanges avec les maires et cadres administratifs sur les conditions de travail du personnel communal et déconcentré ainsi que les relations entre les acteurs locaux, de la fonction publique territoriale « dont le décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme départemental de gestion des personnels des collectivités territoriales décentralisées est en instance de finalisation »