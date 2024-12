Et de 3 pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin s’est à nouveau illustrée dans ses performances remportant pour la troisième fois, le…

Distinction: UBA, sacrée « Banque de l’Année 2024 » au Bénin

Et de 3 pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin s’est à nouveau illustrée dans ses performances remportant pour la troisième fois, le prix de Banque de l’année 2024. Cette année, quatre autres filiales du groupe UBA se sont également adjugées cette distinction dans leur pays respectifs lors des prestigieux Bank of the Year Awards 2024. Les lauréats ont été dévoilés récemment lors d’une cérémonie organisée par le magazine britannique The Banker.

Trois étoiles pour UBA BENIN. Après 2020 et 2021, c’est pour la troisième fois que la filiale du Groupe UBA au Bénin est sacrée banque de l’année. Cette année ce sont au total 5 filiales du Groupe bancaire panafricain qui reçoivent cette distinction. Il s’agit du Bénin, Burkina, Côte d’ivoire, Mali et Zambie.

UBA, banque de l’année 2024 au Bénin. Le sacre a été dévoilé lors d’une cérémonie des Bank of the Year Awards 2024 tenue à Londres, au Royaume-Uni, le 4 décembre 2024. Initié par le magazine The Banker, ce prix salue la transformation numérique des infrastructures et des services bancaires en cours au Bénin, portée par UBA BENIN.

L’économie béninoise connaît en effet une transformation numérique rapide, les autorités poursuivant des investissements massifs dans les infrastructures nationales de technologies de l’information et de la communication. Le système financier ne fait pas exception à cette tendance ; les banques du pays jouent un rôle important dans la numérisation des infrastructures et des services bancaires. UBA Bénin contribue en effet à ces efforts en améliorant ses produits et solutions numériques pour donner un accès facile aux services financiers formels à travers le pays.

L’année dernière, la banque a lancé une application mobile, permettant l’ouverture instantanée d’un compte bancaire en scannant des documents. L’application permet également la création à distance de nouveaux comptes d’épargne.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons bâti notre stratégie autour de nos atouts en tant que banque à dominante digitale », explique Charles Kone, DG de UBA Bénin. « Nous nous sommes appuyés sur nos leviers forts, comme notre infrastructure numérique, pour proposer des produits et services alliant accessibilité, praticabilité, sécurité et économie. Nos clients souhaitent un service bancaire qui leur donne du pouvoir, mais qui facilite également leur quotidien. »

L’institution financière a également développé le premier système de paiement mobile porté par une banque du Bénin. B-MO ou encore Bestcash money pour révolutionner et démocratiser le paiement mobile sans barrière aucune. Une autre solution implémentée par UBA Bénin permet aussi aux clients de la banque ainsi qu’à ceux de ses partenaires de paiement mobile de retirer de l’argent à ses distributeurs automatiques de billets. Une autre innovation est le retrait de votre argent sur MoMo ou Moov Money aux guichets automatique de UBA.

Selon la banque, cette innovation offre à tous les citoyens un accès à l’argent liquide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à son réseau de distributeurs automatiques de billets en pleine expansion, une amélioration par rapport aux agences bancaires traditionnelles, qui ferment généralement en début de soirée.

La stratégie de UBA BENIN a également porté sur son impact sur l’inclusion financière. « Grâce à une stratégie d’inclusion financière, nous avons ouvert environ 800 000 comptes d’épargne en ligne pour la population principalement rurale qui peut désormais avoir accès aux services bancaires à distance, ce qui représente également une économie de coûts pour cette population », explique M. Kone.

A propos de UBA Bénin

UBA Bénin est la filiale Béninoise du Groupe UBA Plc présente dans 20 pays en Afrique, en France, au Royaume-Uni, aux USA et aux Emirats Arabes Unis. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.