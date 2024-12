Bénin/Financement des CollectivitésTerritoriales : Le Ministre Raphaël Akotègnon met les bouchées double (Lire le communiqué de presse)

Communiqué de presse

Atelier de validation de l’étude portant « Analyse des sources innovantes de financement des Collectivités territoriales en Afrique de l’Ouest »

Ce jeudi 12 décembre 2024, démarrent à l’Hôtel Azalai à Cotonou, les travaux de « l’atelier régional de validation de l’étude Analyse des sources innovantes de financement des Collectivités territoriales en Afrique de l’Ouest ».

La Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL) a porté la réalisation de l’étude et a été membre du comité de pilotage en charge de son encadrement technique, ensemble avec la Commission de l’UEMOA, CGLUA, UNCDF, SNG-WOFI et le ProDAO/GIZ.

Il ressort dans le rapport que des possibilités innovantes de financements existent pour les Collectivités territoriales à travers, le financement par l’aménagement et la valorisation du foncier, la canalisation des apports financiers de la diaspora, l’accès à l’emprunt, le déploiement de partenariats public-privé, l’accès à la finance climat, le développement de la finance islamique, la mobilisation des ressources internes (publiques et privées).

Au cours des deux jours de travaux, les participants en salle et en ligne, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo, acteurs locaux et représentants d’institutions nationales de tutelle et d’accompagnement des Collectivités territoriales, représentants d’institutions régionales et de partenaires techniques et financiers, vont examiner et tracer les voies d’enrichissement du rapport.

Il est attendu que cette étude permette aux élus et cadres des Collectivités territoriales, aux institutions nationales de tutelle et d’accompagnement des Collectivités territoriales d’exploiter de nouvelles possibilités et opportunités de financement du développement local et des services de base au profit des populations.

L’ouverture de l’atelier a été fait au nom du Gouvernement béninois par le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale du Bénin, Monsieur AKOTEGNON Raphael, après les mots du Représentant de CGLU-A, Monsieur François YATTA et le représentant de l’Ambassade d’Allemagne au Bénin, Monsieur Felix KRESS.