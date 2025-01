Cotonou /Acte de violence à Yenawa-Daxo : Le Pasteur Pascal VODOUNNOU échappe de justesse à un assassinat.

Dans la nuit du 25 décembre 2024, le quartier Yenawa-Daxo a été le théâtre d’une violente attaque orchestrée par une bande de délinquants. Le Pasteur de l’Eglise Evangélique la Voix de Dieu, sa famille et ses fidèles ont été victimes d’une agression préméditée. Des individus malintentionnés se sont lancés dans des actes de provocations avec des jets de pétards dans l’enceinte de sa maison du Pasteur Pascal VODOUNNOU. La situation s’est dégénérée faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels importants.

Par Dieudonné AWELE

Il sonnait 23h ce mercredi 25 décembre 2024. Le Pasteur VODOUNNOU était avec sa petite famille. Curieusement, des pétards commencent par tonner sur le toit de sa concession. L’homme de Dieu a dû stopper la conversation qu’il tenait avec sa femme et ses enfants pour voir ce qui se passait. A la devanture de la maison sur tout le long de la clôture se trouvaient des individus visiblement bien armés jetant des pétards dans le domicile du Pasteur. Il tentait alors de les ramener à la raison. Et c’est en ce moment précis que dans leur folie, ils se sont précipités sur lui et sa femme avec qui il était en leur assenant des coups violents.

Le Pasteur se voit contraint de se retirer dans sa concession et ferma le portail. Mais ces hors-la-loi qui ne sont que des habitants du même quartier ont tenté de défoncer les portes de l’entrée principale de la maison. Ensuite, ils se sont jetés sur la boutique de la femme du Pasteur en cassant les vitrines et saccageant tous les accessoires.

Le Pasteur a aussitôt alerté le commissariat de Kpondéhou dans le deuxième arrondissement de Cotonou. Les éléments de la Police Républicaine n’ont pas tardé à venir sur les lieux. Mais avant leur arrivée, les assaillants sont parvenus à violenter la femme du Pasteur et sa belle-fille laissant sur elle des coups et blessures. Le Pasteur en défense légitime a pu maitriser l’un des délinquants avec sa ceinture qui a aussi laissé des traces sur ce dernier. Les blessés sont conduits d’urgence à l’hôpital.

La police a fait le constat d’usage. De même qu’un huissier de justice. L’affaire est donc portée devant l’officier de la police judicaire et la procédure suit son cours. N’eut-été la prompte action du Commissaire du commissariat de Kpondéhou, les assaillant parviendront certainement à assassiner le Pasteur. Car à y voir de près ou de loin, leur stratégie de provocation et les actes de vandalisme dont ils ont fait montre en un laps de temps, cela fait croire qu’ils sont dans une logique pour abattre froidement le Pasteur.

Car selon les informations parvenues à notre rédaction, le Pasteur devrait se rendre à une audience le 26 décembre 2024 au Tribunal de Cotonou pour le dossier du scandale domanial d’Avotrou opposant les acquéreurs de Hounsou Adi, propriétaire légitime du domaine et des usurpateurs et consorts. Un rapprochement entre les faits et gestes montre clairement que les assaillants du 25 décembre 2024 sont des alliés de la partie usurpatrice. Il est à souligner que le Pasteur Pascal VODOUNNOU a déjà plusieurs fois alerté les autorités judiciaires sur les menaces qui planent sur sa vie. Affaire à suivre.