Hommage au Vodoun Tron-Kpéto-Déka : Le Souverain-Sacrificateur Hounnongan-Hossou et Hounnongan Clément Hounton témoignent des bienfaits de la divinité

Sa majesté Hounnongan Clément Hounton a, les 27,28 et 29 décembre 2024, organisé, en son domicile au quartier Ouando dans la commune de Porto-Novo, une cérémonie de reconnaissance en l’honneur de la divinité Tron-Kpéto-Déka. Une rencontre festive mais aussi de témoignages émouvants et d’action de grâce à laquelle plusieurs dizaines des adeptes de ladite divinité ont participé sous l’égide du dignitaire-vénérable Hounnongan-Daxo AYIDO

Par Dieudonné AWELE

Un homme, une histoire. L’histoire de Clément Hounton, prêtre de la divinité Tron-Kpéto-Déka est à la fois émouvante et angoissante. «L’enfer, c’est les autres ». Cette affirmation du philosophe français Jean-Paul Sartre se révèle certainement dans la vie de Clément Hounton. Une question de famille ? Ou une question de personne ? Les faits racontés par le souverain-sacrificateur du vodoun Tron-Kpéto-Déka Sa Majesté AYDO a fait couler les larmes à l’assistance

Tout depuis des années, mais véritablement commencé après le décès du géniteur de Clément. «Mon fils spirituel Clément est soumis à de rudes épreuves depuis, il y un peu plus de deux, après le rappel à Dieu de son père. Sa famille a fait dissimuler le corps. Autrement dit, le corps du défunt n’a jamais été vu ni retrouvé par son fils Clément. Il est à rappeler qu’il n’était pas au pays. Mais aussitôt qu’il a eu la triste nouvelle, il est descendu. La famille lui a dit que le corps de son père est à la morgue. Toutes ses démarches envers sa famille pour aller visiter au moins le corps de son défunt géniteur sont vouées à l’échec. Les jours passent. Les mois aussi. Et maintenant les années. On lui informe que l’inhumation est déjà faite. Une annonce difficile à accepter. Clément est obligé d’apporter l’affaire devant les tribunaux. Là, les tohu-bohu ont commencé. De report en report. Deux années se sont écoulées. Des imprécations ont été prononcées à l’endroit de mon fils spirituel Clément dans l’intention de le nuire. On lui a même annoncé que dans trois mois, qu’il ne sera plus sur la terre des vivants. Deux années sont déjà passées. Mais Clément vit toujours. Ceux qui ont tenté de l’attaquer mystiquement pour l’ôter la vie ont eu pour leurs comptes. Car Vodoun Tron n’aime pas l’injustice. Vodoun Tron protège et sauve » a raconté le souverain AYDO avant d’ajouter : « Tant que le corps du géniteur de Clément ne sera pas trouvé et inhumé suivant les règles et coutumes, les auteurs et leurs complices n’auront pas la paix ».

Et à la victime Hounnongan Clément Hounton lui-même de revenir sur les faits et de les relater brièvement d’une voix larmoyante. «Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Sa majesté Hounnongan-Daxo AYDO m’a conseillé d’aller les voir, c’est-à-dire ma famille, pour savoir ce qui ne va pas réellement. Maintes fois, je me suis présenté à eux, même avec des boissons et des moyens financiers. Peine Perdue. On me tourne en rond. J’apprends par des personnes interposées que c’est pour vendre la maison que mon père a construite dans les environs immédiats du marché de Ouando qu’ils sont en train de manigancer les choses. Car mon feu père dès son vivant a souhaité être inhumé dans cette maison. Et ce qui dérange le plus est qu’il m’a désigné comme son successeur sur le trône de la chefferie du Vodoun Tron que lui-même adorait de son vivant. Un testament traditionnel que la famille n’entend pas accepter. Ils ont tout fait pour corrompre mes frères et sœurs et les rallier à leur cause sordide pour qu’après la maison soit vendue. Quelle bassesse ! » a-t-il fait entendre d’une voix émouvante avec un visage triste et les larmes aux yeux qu’il retenait difficilement. Les invités, les fidèles du Tron présents et même les passants curieux ressentaient la même émotion.

« C’est grâce à Sa Majesté Hounnongan-Hossou AYDO et la divinité Tron-Kpéto-Déka que je suis encore en vie. Car il m’ont donné au plus trois mois. Et c’est celui est sensé être le Chef de famille qui dirigeait les imprécations contre ma personne » a fait remarquer Clément Hounton avec une voix mêlée d’émotion et d’amertume.

Face à tout ce qu’il a subi et est encore en bonne santé et présent sur la terre des vivants, clément Hounton a jugé d’honorer la divinité Tron qui selon ses témoignages le protège, le sauve et le délivre constamment des mains des malfaiteurs. La cérémonie des 27,28 et 29 décembre 2024 révèle donc d’une véritable profession de foi et de reconnaissance envers Vodoun Tron-Kpéto-Déka. Il est à souligner que cette cérémonie est marquée par plusieurs rituels pour renforcer d’une part les forces spirituelles de la divinité et de protéger davantage Clément Hounton et aussi sa petite famille et tous les adeptes du Vodoun Tron qui sont à sa disposition.