Cérémonie de « PETATROTRO » au Tron-Kpéto-Déka : Le souverain de la divinité Hounnongan Sènou DègboII et le révérend prêtre Tron Hounnongan Dagbégnon en communion avec Vodoun Days

(Témoignages et actions de grâce en l’honneur du Vodoun Tron »

Comme à l’accoutumée, les fidèles de la divinité Tron-Kpéto-Déka du temple de sa Majesté Hounnongan Sènou Dègbo2 sont une fois encore en fête. La cérémonie annuelle dénommée « PETATROTRO » s’est déroulée du 10 au 14 janvier 2025 au domicile du Hounnongan Dagbégnon au quartier Houêto dans la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs rituels consacrés à ladite divinité et manifestations culturelles, cultuelles et artistiques ont marqué cet évènement capital.

Par Dieudonné AWELE

Plusieurs dizaines de fidèles de Tron-Kpéto-Déka des temples des dignitaires Hounnongan Sènou DègboII et Hounnongan Dagbégnon se sont une fois retrouvés pour rendre grâce à la divinité Tron pour ses bienfaits dans leurs vies respectives. Cette cérémonie annuelle dénommée « PETATROTRO » ne cesse d’attirer du monde. Pour le compte de cette année 2025, c’était le comble. Les adeptes de la divinité sont venus de toutes les contrées du territoire national pour participer à cette grande messe de reconnaissance, de gratitude et d’action de grâce pour les merveilles que le dieu Tron accomplit quotidiennement dans la vie de chacun de ses adorateurs.

Déjà dans la soirée du 10 janvier 2025, le Chef suprême de la divinité, le révérend Hounnongan Sènou DègboII qui officie dans l’un des plus anciens temples de Tron situé au quartier Minonchou dans le deuxième arrondissement de Cotonou, a été majestueusement accueilli par un collège de prêtres de la divinité conduit par Hounnongan Dagbégnon. Avec chants et danses, les rituels s’en ont suivi. « C’est une fierté pour nous tous ici présents. Une fierté, parce que Vodoun Tron nous a fait des merveilles au cours de l’année 2024. Nous avons traversé l’année dernière dans la paix et la quiétude. Et c’est précisément pour cette raison que nous sommes ici pour rendre gloire à notre dieu » a déclaré le souverain du vodoun Tron-Kpéto-Déka Hounnongan Sènou DègboII à sa descente.

Ensuite, la procession. Les choristes chantaient et dansaient à la gloire du vodoun Tron-Kpéto-Déka que dirigent les dignitaires Hounnongan Sènou DègboII et Hounnongan Dagbégnon sans oublier les autres dignitaires invités pour la circonstance. Tout ceci sous le contrôle des rituels et consultations. Les signes de l’oracle sont positifs. La divinité n’entend pas laisser ses adorateurs sous l’emprise des esprits maléfiques, de la pauvreté et des maladies. Autrement dit, le bonheur est présent pour cette année 2025. Et à l’heureux du jour (puisque c’est lui qui accueille l’évènement, NDLR) Hounnongan Dagbégnon de s’exclamer : «Honneur et gloire éternel au Vodoun Tron-Kpéto-Déka » sous les ovations enthousiastes de l’impressionnante foule.

La journée du samedi 11 janvier 2025 a été consacrée aux rituels de purification, de renforcement et/ou de l’affermissement de la foi des fidèles. Les bénédictions et les rituels de protection contre toute sorte d’attaque en provenance des esprits maléfiques ont été prononcés par les sacrificateurs. Dans sa prédication, le Chef suprême de la divinité Tron Sa Majesté Hounnongan Sènou DègboII a exhorté ses fidèles à la tolérance, à l’amour et au respect stricte des préceptes de la divinité. Suivant son homélie, c’est en respectant rigoureusement les totems et les interdits de la divinité Tron qu’on bénéficie de ses grâces et de ses bienfaits. Il a aussi et surtout mis l’accent sur l’amour du prochain, la fidélité dans les couples et le bon comportement dans la société.

Le révérend Hounnongan Dagbégnon a lui aussi abondé dans le même sens. Le jeune prêtre de Tron-Kpéto-Déka se réjouit d’avoir vite trouvé la voie du salut à travers la voix divine. Pour lui, la divinité Tron est la seul divinité qui puise ses forces et puissantes spirituelles de Dieu-Créateur-de l’Univers-Visible et Invisibles. Il s’explique en démontrant que Tron-Kpéto-Déka est le seul dieu qui lutte efficacement contre tous les esprits malins, protège et sauve en cas d’attaque mystiques.

Sa Majesté Hounnongan Sènou Dègbo2 a poursuivi son serment ce dimanche 12 janvier 2025 en priant surtout pour le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et aussi pour toute la nation béninoise. Les journées du 13 et 14 janvier sont consacrées aux restes des cérémonies pour le cheminement des fidèles désireux à atteindre un niveau supérieur dans la spiritualité Tron-Kpéto-Déka.