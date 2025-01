Après l’attaque terroriste survenue au Point triple : Voilà ce que propose Boni Yayi

Quand le pays est frappé comme ce qui s’est passé mercredi, le soutien et la compassion sont attendus de toutes parts. Et tout es scruté dans ce sens. C’est en ce moment que l’ancien président Boni Yayi, nous sort un post dans lequel il ne parle que de prière et de jeûne. Quitte aux lecteurs d’y voir un lien avec l’attaque terroriste survenu au Point triple.

« Chers compatriotes, Priez, priez sans cesse pour notre nation, les autorités à divers niveaux, les hommes élevés en dignité, afin que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans le pays du nord au sud. » Dit-il avant de poursuivre en ces termes : « Intensifions la prière et allons tous à la repentance pour le Bonheur et l’Espérance. »

Est-ce sa manière à lui de soutenir nos soldats éprouvés et éplorés dans cette lutte contre le mal ?

Par : Akkilou YACOUBOU



Lire ci-dessous l’intégralité de son message.

PRIONS et JEÛNONS POUR LA NATION

PRIONS ET JEÛNONS SANS CESSE, MES CHERS COMPATRIOTES

La prière fait référence à une communication que les croyants entretiennent avec Dieu. Lorsqu’elle est couplée avec le jeûne, elle devient une chose importante et un exercice spirituel très bénéfique. C’est une arme spirituelle qui peut réaliser de grandes choses lorsqu’elle est faite avec la foi. La prière et la foi font partie des armes prescrites par Dieu pour éteindre les traits enflammés du malin : « prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » (Ephésiens 6 : 18, 18).

Comment devons-nous prier ? Nous devons « prier sans cesse » (1Thessaloniciens 5 : 17). Prier, c’est demander à Dieu, c’est demeurer dans sa présence en réclamant sans cesse sa grâce et sa bénédiction. « Sans cesse » signifie que tout au long de la journée, nous devons lui adresser toutes sortes de prière et de supplications, et ce, quelles que soient les circonstances « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. » (Luc 18 : 1) ; «Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. » (Romains 12 : 12) ; «Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » (Colossiens 4 : 2).

Pour qui prier ? (1) « Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1Timothée 2 : 2). (2) « Demandez la paix de notre pays. Que ceux qui l’aiment jouissent du repos! Que la paix soit dans ses murs, et la tranquillité dans ses palais! A cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein. » (Psaume 122 : 6-8).

Chers compatriotes, Priez, priez sans cesse pour notre nation, les autorités à divers niveaux, les hommes élevés en dignité, afin que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans le pays du nord au sud.

Que l’unique Dieu de Guérison et de miracle nous inonde depuis son trône de grâce de sa gloire et nous délivre de nos fardeaux au nom du ciel.

Mes chers compatriotes,

Intensifions la prière et allons tous à la repentance pour le Bonheur et l’Espérance.

Soyons bénis

Amen

Dr Thomas Boni YAYI

Ancien Président du Bénin

Ancien Président de l’Union Africaine

