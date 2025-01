Sécurité des personnes et des biens: Soglo s’entretient avec Talon après l’attaque du 8 janvier

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu l’ancien président Nicéphore Soglo en marge des manifestations des Vodun Days à Ouidah. L’attaque meurtrière perpétrée par des groupes armés au niveau des frontières entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger le mercredi 8 janvier 2025, était le principal sujet de discussion entre les deux personnalités.

L’ancien président Nicéphore Soglo au contact de Patrice Talon à Ouidah en marge des Vodun Days 2025. Principal sujet de discussion entre les deux personnalités, l’attaque orchestrée par des groupes terroristes contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) le mercredi 8 janvier 2025. Très affligé par ce drame qui a frappé la République, l’ancien président a exprimé ses condoléances au chef de l’Etat en tant que « Chef suprême de l’armée ». Nicéphore Soglo selon des sources concordantes, a encouragé Patrice Talon à poursuivre les efforts déjà consentis, et à renforcer les capacités opérationnelles des FDS en position dans cette région du pays, et qui luttent contre les groupes armés. Les actions à l’intention des familles des victimes, et l’assistance aux blessés de cette attaque n’ont pas été occultées.

Nicéphore Soglo, pionnier de la mémorable fête du 10 janvier au Bénin, devrait, selon les informations, visiter les sites aménagés à Ouidah, dans le cadre des Vodun Days (la place du mémorial au fort français, le temple des pythons, la place Maro, et autres), afin de communier avec les dignitaires des religions endogènes.

F. A. A.