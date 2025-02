AVIS DE RECRUTEMENT Responsable de la Banque Institutionnelle UBA Bénin recrute un (01) Responsable de la Banque Institutionnelle. Mission du poste ° Maintenir, acquérir et réactiver les relations avec les…

Recrutement : UBA Bénin recrute un responsable de la banque institutionnelle

AVIS DE RECRUTEMENT

Responsable de la Banque Institutionnelle

UBA Bénin recrute un (01) Responsable de la Banque Institutionnelle.

Mission du poste

° Maintenir, acquérir et réactiver les relations avec les clients pour améliorer le niveau des ressources et des emplois,

° Mener des études dans le secteur de la cible Clientèle Institutionnelle et des études comparatives du marché concurrentiel afin d’élaborer des plans stratégiques susceptibles d’accroitre la part de marché de la banque ,

° Prospecter des relations bancaires sur la liste des institutions financières ciblées à travers toute l’Afrique,

° Vendre les produits et services répondant aux besoins de cette cible et les convertir dans les livres de la banque,

° Se mettre en liaison avec les autres banques pour créer des emplois à des coûts et risques minimums pour la banque,

° Rechercher continuellement des voies et moyens de création de revenus supplémentaires pour la banque en vue de forger des alliances profitables,

° Améliorer la fidélisation des clients en offrant un service client de classe exceptionnelle,

° Accroître les transactions commerciales des banques africaines qui répondent au Critère d’Acceptation du Risque de UBA (RAC) sur les marchés primaires et secondaires consolidés,

° Veiller au respect des procédures et normes réglementaires.

Profil et conditions

Avoir au minimum une licence dans l’une des filières de commerce/Marketing, de droit, des finances et banques assurances ou dans un domaine équivalent ;

Avoir une très bonne connaissance de la Banque, de ses métiers et de son organisation ;

Avoir au moins 03 ans d’expérience bancaire orientée relation clientèle ou toute autre position similaire au poste ;

La maîtrise de l’anglais est vivement recommandée.

Dossier à fournir et date limite de dépôt

Pour postuler, prière envoyer votre CV actualisé à l’adresse mail : hcmbenin@ubagroup.com au plus tard le 13 fevrier 2025 à 17h00.