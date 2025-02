Borgou/Tournée d’échanges de la Ministre-Conseiller Mariam D dejaouga: La population de Nikki apprécie les mesures sociales du gouvernement

La commune de Nikki a accueilli le 05 fevrier 2025 la délégation conduite par Mariam Djaouga Sacca, Ministre-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail. Toutes les couches socioprofessionnelles ont répondu à ce rendez-vous de vérité sur les actions du gouvernement du Président Patrice Talon. Une rencontre qui a sans doute permis aux populations de cette localité de mieux comprendre les efforts que déploie l’administration Talon pour le développement effectif et global du Bénin.

Par Dieudonné AWELE

Au plan social, Ministre-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail est revenue amplement sur les mesures prises par l’Exécutif pour rendre plus meilleure la vie des citoyens. Une série d’action dont les effets positifs sont perceptibles un peu partout dans le pays, fait remarquer Mariam Djaouga Sacca. Elle poursuit et met l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’émancipation de la femme.

A en croire ses explications, sous le régime du Président Patrice Talon, la population béninoise a connu une amélioration considérable de ses conditions de vie et de travail. Elle se base sur l’augmentation du sming, la catégorisation professionnelle, la mise en place du Programme Spécial d’Insertion et la configuration d’une base de donnée professionnelle.

Tout un arsenal dynamique permettant de réduire de considérablement le taux de chômage dans l’administration publique.

Suivant son développement, la sociabilité est effective depuis 2016 avec la mise en place d’un guichet unique au Ministère des Affaires Sociales et du Travail qui prend en compte les cas des couches déshéritées et/ou des couches soumises à des difficultés au sein de la société.

Pêle-mêle, Mariam Djaouga aborde les dispositions prises par le Président Patrice Talon pour que la santé de la mère et l’enfant soit soigneusement traitée dans les centres de santé publics. En somme, la Ministre-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail a fait le point exhaustif des actions que mène le département ministériel dont elle Conseiller pour le bien-être de toutes les composantes de la santé.

Une prestation qui a égayé l’assistance. Car, tous ceux qui ont pris la parole ont félicité le gouvernement pour ses nobles projets. Selon le Premier-Adjoint au maire Gbéboussa Boni, ces rencontres d’échanges entre les gouvernants et les administrés sont très nécessaires. « Vous voyez vous-même. Ce rendez-vous a permis à chacun de vous de mieux comprendre les choses. Car cela vous évitera de tomber dans les pièges de l’intoxication et de la désinformation. Nous saluons Madame la Ministre-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail pour sa brillante prestation » a-t-il déclaré.

La Ministre-Conseiller Mariam Djaouga a par ailleurs exhorté la population de Nikki a plus d’engagement et de conviction aux côtés du régime Talon pour un futur plus rayonnant.