Cour Impériale de Nikki : la Ministre-Conseillère aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga Sacca reçue en audience par l’Empereur Séro Toru Tuko Sari

Avant d’entamer sa tournée nationale qui s’inscrit dans le cadre de la mission républicaine à lui assigner par le Chef de l’Etat, la Ministre-Conseillère aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga Sacca a été reçue en audience par l’Empereur Séro Toru Tuko Sari de la cour royale du Nikki. Après les échanges portant sur divers sujets de l’actualité nationale, Mariam Djaouga a reçu l’onction et les bénédictions de la première autorité traditionnelle de la commune. Ce fut également l’occasion pour elle de formuler ses vœux du nouvel à la Cour Impériale et à toutes les populations de la localité.

Par Dieudonné AWELE

Après sa nomination au poste du Ministre-Conseillère aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga Sacca a, depuis quelques jours, entamé une tournée nationale. Elle devra sillonner toutes les communes du Bénin pour échanger avec les populations sur les différents projets réalisés par le gouvernement du Président Patrice Talon au plan social. Et comme la « charité bien ordonnée, comme par soi-même », la Ministre-Conseillère a jugé utile de commencer son périple par Nikki, sa commune nationale. Et ceci pour diverses raisons. D’une part pour présenter d’abord ses vœux du nouvel an au Roi et à toute la population et d’autre part pour prendre les bénédictions des dignitaires de la Chefferie traditionnelle de la localité.

Elle a été donc reçue en audience le 05 février 2025 à la Cour Impériale de Nikki. Etant aussi une princesse de la lignée royale, Mariam Djaouga fut accueillie dans une liesse impressionnante. Elle a loué les mérites du Roi au trône en lui formulant ses vœux les plus ardents et lui souhaitant une longue vie dans le fauteuil royal. Après avoir prodigué quelques conseils à son hôte, l’Empereur Séro Toru Tuko Sari de la cour royale du Nikki a dit ses bénédictions sur la Ministre-Conseillère aux Affaires Sociales et du Travail et lui a souhaité du succès dans sa nouvelle mission.

« Dans le cadre de ma tournée nationale, j’ai jugé utile de la débuter par ma communale natale. Et c’est ce qui justifie ma présence dans l’enceinte de la Cour Impériale. Je suis venue prendre les bénédictions du roi avant de continuer ma tournée dans toutes les communes du Bénin. J’ai été bien accueillie. Le Premier Ministre de la Cour Royale a beaucoup prié pour le Chef de l’Etat son Excellence Patrice Talon et pour notre nation à travers ma modeste personne » a déclaré Mariam Djaouga à sa sortie de l’audience.